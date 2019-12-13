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Hatay’da sis kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 11:33 | Son Güncelleme

Hatay’ın Altınözü ilçesinde yoğun sis nedeniyle 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Hatay’ın Altınözü ilçesinde yoğun sis nedeniyle 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bir otomobilin de kafa kafaya çarpışan araçlara arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Altınözü kara yolu Enek mevkisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 31 HJ 968 ile 06 BET 163 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Bir başka otomobil de kaza yapan otomobillere arkadan çarptı. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası olay yerinde başka kazaların yaşanmaması adına jandarma ekipleri önlem alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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