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Hatay'da su kesintisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 16:32 | Son Güncelleme

İskenderun'da ana su borusunun patlaması sonucu 10 mahalleye su verilemiyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ana su borusunun patlaması sonucu 10 mahalleye su verilemiyor.

Modern Evler Mahallesi girişinde henüz belirlenemeyen nedenle kente dağılan ana su borusunda patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle yaklaşık 15 saattir Modern Evler, Çay, Dumlupınar, Yunusemre, Kurtuluş, Fatih Sultan Mehmet, Barbaros, Cumhuriyet, Denizciler ile Muradiye mahallelerine su verilemiyor.

Çay Mahallesi sakinlerinden Mustafa Yazıcı, dünden bu yana evlerinde su sorunu yaşadıklarını söyledi.

Diğer evlerde de suların kesildiğini anlatan Yazıcı, bazılarının suyu damlarında bulunan depolardan karşıladıklarını belirtti.

Su ana dağıtım borusunun zemin kaymasından kaynaklı patladığı ileri sürülürken, HATSU ekipleri gerekli onarımın yapılarak mahallelere su verilebilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Büyükşehir Belediyesi HATSU iskenderun Su

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