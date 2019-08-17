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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 10:45 | Son Güncelleme

Suriye sınırı yakınlarında durdurulmak istenmesi üzerine sürücüsünün bırakıp kaçtığı otomobilde, 40 kilogram esrar bulundu

Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırı yakınlarında bir otomobilde 40 kilogram esrar ele geçirildi.

Suriye sınırında görev yapan 2. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı birlikler, Altınözü Kıyıgören Hudut Karakolu yakınlarında şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Durdurulmak istenen aracın sürücüsü, otomobili bırakıp olay yerinden kaçtı. Güvenlik güçlerinin otomobilde yaptığı aramada 40 kilogram esrar bulundu.

Ekipler, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Altınözü hatay Suriye sınırı uyuşturucu

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