Hatay'daki şehit yakınları ve gazilerden Mehmetçik'e destek

LALE KÖKLÜ - Hatay'daki şehit yakınları ve gaziler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek mesajı gönderdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hatay Şube Başkanı Hakan Kokusever, 1994'te Kars-Iğdır kara yolunda nöbet tuttuğu yere teröristlerin saldırması sonucu gazi olduğunu söyledi. Türk askerini her zaman desteklediklerini vurgulayan Kokusever, kendilerine verilecek bir görev olursa seve seve katılmaya hazır olduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Sevdiğinden vazgeçersin, sevdiklerinden vazgeçersin ama yurdumuzdan, vatanımızdan asla vazgeçmeyiz. Bizim terör unsurlarına verecek bir karış toprağımız yoktur. Şu an bizim sınır güvenliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle de sonuna kadar peşlerinden gidip, onları mümkün olduğu kadar uzaklara göndereceğiz. Türkiye'yi tehdit altına alan bütün terör örgütlerinin bir an önce bertaraf edilmesi taraftarıyız. Bize görev düşerse biz de her an silah altına girmek için hazır bekliyoruz. Vatanımız için canımız feda olsun."

- Gazilerden de harekata destek var Şırnak'ta 1996 yılında gazi olan 44 yaşındaki Abdi Çalışır da harekatla sınırların terör örgütünden temizlenmesinin amaçlandığını belirterek, "Bir güvenli bölge oluşturmak ve misafir olan Suriyeli kardeşlerimizi o güvenli bölgeye yerleştirme amacındayız. Oraya savaşa gitmedik. Devletimizin, ordumuzun her zaman yanındayız. Bize ihtiyaç duyduklarında hazırız, biz zaten ölene kadar askeriz." şeklinde konuştu. Türk ordusunun mücadelesinden çok memnun olduklarını ifade eden Çalışır, yerli silahlarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok profesyonel iş çıkarttığını vurguladı. - "Terör örgütünün kökünü eninde sonunda kazıyacağız" Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerle mücadele ederken gazi olan Muhammed Mustafa Yavuz, bu harekatla Türkiye'nin sınır güvenliğini koruduğunu dile getirdi. Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini vurgulayan Yavuz, "Terör örgütünün kökünü eninde sonunda kazıyacağız." dedi. Fırat Kalkanı Harekatı gazisi 29 yaşındaki Volkan Özkan ise Barış Pınarı Harekatı'nın da zaferle neticeleneceğine inandığını ifade etti.