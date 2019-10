Hatay'daki şehit yakınları ve gazilerden Mehmetçik'e destek

LALE KÖKLÜ - Hatay'daki şehit yakınları ve gaziler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek mesajı gönderdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hatay Şube Başkanı Hakan Kokusever, 1994'te Kars-Iğdır kara yolunda nöbet tuttuğu yere teröristlerin saldırması sonucu gazi olduğunu söyledi.

Türk askerini her zaman desteklediklerini vurgulayan Kokusever, kendilerine verilecek bir görev olursa seve seve katılmaya hazır olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sevdiğinden vazgeçersin, sevdiklerinden vazgeçersin ama yurdumuzdan, vatanımızdan asla vazgeçmeyiz. Bizim terör unsurlarına verecek bir karış toprağımız yoktur. Şu an bizim sınır güvenliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle de sonuna kadar peşlerinden gidip, onları mümkün olduğu kadar uzaklara göndereceğiz. Türkiye'yi tehdit altına alan bütün terör örgütlerinin bir an önce bertaraf edilmesi taraftarıyız. Bize görev düşerse biz de her an silah altına girmek için hazır bekliyoruz. Vatanımız için canımız feda olsun."