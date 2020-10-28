HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay’daki yangında hortum aracı uçurdu, içindeki iş kadını yaralandı

Hatay’daki yangında hortum aracı uçurdu, içindeki iş kadını yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 17:40 | Son Güncelleme

Hatay’da çıkan orman yangını sonrasında alevlerin yaklaştığı bir fabrika, tedbir amacıyla tahliye edilirken, ortaya çıkan hortum görenlere korku dolu anlar yaşattı.Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangın sırasında alevlerin yaklaştığı bir fabrika, tedbir amacıyla tahliye edilirken, fabrikanın önünde oluşan hortuma kapılan otomobilin sürücüsü ve aynı zamanda firmanın genel müdürü Selma Yılmaz’ın beli kırıldı.Alevlerin yaklaştığı Sarıseki Mahallesi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir filtre fabrikası, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Hatay’da çıkan orman yangını sonrasında alevlerin yaklaştığı bir fabrika, tedbir amacıyla tahliye edilirken, ortaya çıkan hortum görenlere korku dolu anlar yaşattı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangın sırasında alevlerin yaklaştığı bir fabrika, tedbir amacıyla tahliye edilirken, fabrikanın önünde oluşan hortuma kapılan otomobilin sürücüsü ve aynı zamanda firmanın genel müdürü Selma Yılmaz’ın beli kırıldı.
Alevlerin yaklaştığı Sarıseki Mahallesi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir filtre fabrikası, tedbir amacıyla tahliye edildi. Bu sırada fabrikanın önünde hortum oluştu.
Firmanın genel müdürü Selma Yılmaz’ın içinde bulunduğu otomobil, hortuma kapıldı. Hortumun havaya kaldırdığı otomobil, bir süre sonra yere çakıldı.
Yaralanan Yılmaz, çağrılan ambulansla Adana’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Beli kırıldığı belirlenen Yılmaz, tedaviye alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü model çırılçıplak! Ünlü model çırılçıplak!
Akar'dan Charlie Hebdo tepkisi!Akar'dan Charlie Hebdo tepkisi!
Türkiye'de üretilecek!Türkiye'de üretilecek!
En Çok Okunan Haberler
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Diğer Haberler
Çorum'da feci kaza: 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
Feci kaza: 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'de korkunç olay! Karı-koca yarım saat arayla bıçaklandı
Kocaeli'de korkunç olay! Karı-koca yarım saat arayla bıçaklandı
THY'den 29 Ekim için anlamlı video
THY'den 29 Ekim için anlamlı video
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: Beyrut Büyükelçiliği önündeki alçakça eylemi kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Bu alçakça eylemi kınıyoruz
Bakan Akar: Charlie Hebdo'nun yaptığı terörün mizah halidir
Akar'dan Charlie Hebdo tepkisi!
İskenderun'dan korkunç görüntü! Hortuma kapılan otomobilin sürücüsünün beli kırıldı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.