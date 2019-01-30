Hatıra paradan piyango biletine 60 yıllık serüven

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Ankara'da koleksiyonculuğa 1957 yılında pul biriktirerek başlayan Vedat Duman'ın kağıt ve hatıra para, piyango bileti, saat ve gazoz kapaklarından oluşan koleksiyonları ilgi çekiyor.

Türkiye'deki sayılı koleksiyonerler arasında gösterilen 71 yaşındaki Duman, bu işe 1957 yılında pul biriktirerek başladı. Kağıt ve hatıra para toplayarak bu merakını sürdüren ve saat koleksiyonu içerisinde nadide bir eşya da bulunan Duman, üzerinde tamamen işlemeli bir kapak ve onun da üzerinde kümbetsi sert bir deri koruma kapağı olan 1800'lü yıllara ait el yapımı "piryol" adı verilen saatini özenle koruyor.

Duman'ın aynı zamanda üzerinde tuğra ve işlemelerin olduğu Osmanlı dönemine ait sigara ve sigara kutularının bulunduğu vitrini de oldukça ilgi çekiyor.

Duman'ın, aynı zamanda koleksiyonunda en değerli parçalar arasında gördüğü, "Her kartın bir anısı var." dediği Ankara kartları ile 1926 yılında çıkan ilk piyango bileti de yer alıyor.

Pek çok dergide koleksiyonculukla ilgili yazıları yayımlanan, öğrencilere ders veren ve "Toplama Merakı" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hatıra Paraları" adlı iki de kitap da çıkaran Duman, Kızılay Menekşe Sokak'ta bulunan mütevazı dükkanında bu işin meraklılarına 60 yıldır hizmet veriyor.