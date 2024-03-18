Hatmi çiçeğinin faydaları nelerdir, hangi hastalığa iyi gelir? Öksürük için hatmi çiçeği nasıl yapılır?

Hatmi çiçeği faydaları açısından önemli bir bitki türü olarak bilinmektedir. Bilimsel ismi Althaea officinalis olarak karşımıza çıkan bu bitkinin yaygın olarak çay formu tercih edilir. Çay formu dışında yağ, krem ve sirke formlarında da bulunmaktadır. Bünyesinde sağlık bakımından önemli vitamin ve mineraller barındıran hatmi çiçeği, çeşitli rahatsızlıkların hafifletilmesinde etkin bir role sahiptir. Asırlardır tıbbi alanda kullanılan bitki türlerinden biridir.

Hatmi çiçeğinin faydaları nelerdir?

Hatmi çiçeği birçok farklı kullanım şekline sahip, sağlık yönünden çeşitli yararları olan şifalı bitki türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada özellikle hibiskus ve hatmi çiçeği aynı mı konusu akıllara gelebilir. Hatmi çiçeği; deve gülü, gül hatmi gibi isimlerle bilinmesinin yanı sıra hibiskus olarak da bilinmektedir. Hatmi çiçeği bitkisinin içerisinde bol miktarda C vitamini, A vitamini, B vitamini gibi birbirinden farklı vitaminlerle beraber potasyum, manganez, çinko, demir gibi mineraller mevcuttur. Bağışıklık sistemini destekleyici özelliğiyle öne çıkan hatmi çiçeğinin faydaları genel olarak şöyledir:

Bağırsak ile ilgili ortaya çıkan sorunların giderilmesinde etkilidir.

Vücuda canlılık verir ve bağışıklığın kuvvetlenmesini sağlar.

Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi üst solunum yollarını olumsuz olarak etkileyen hastalıkların iyileşmesinde etkilidir.

Saçları besleyici, canlandırıcı ve kuvvetlendirici etkisi, hatmi çiçeği yağı faydaları arasında bulunur.

Antibakteriyel ve antioksidan özellikleri vardır.

Doğal bir ağrı kesici görevine sahip olan bu bitki, aynı zamanda sakinleştirici özelliğe sahiptir.

Tıkalı damarların açılmasında etkin bir rolü mevcuttur.

Hatmi çiçeği çayı faydaları arasında öksürük kesici niteliği de bulunmaktadır.

Karaciğer sağlığının ve cilt sağlığının korunmasına yardımcı olur. Cilt tahrişlerini iyileştirici etkisi, hatmi çiçeği cilde faydaları arasındadır.

Ağız kuruluğu probleminin giderilmesinde etkilidir.

Hatmi çiçeği hangi hastalığa iyi gelir?

Şifalı bitki türleri arasında bulunan hatmi çiçeği, birçok hastalığın tedavisinde tedaviye destek amaçlı kullanılan önemli bir bitkidir. Bu noktada hatmi çiçeği tansiyonu yükseltir mi konusu karşımıza gelebilir. Bu bitkinin kan basıncı değerlerini düşürücü etkisi olduğunu gösteren bazı bilimler çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalardan kaynaklı bu bitkinin yüksek tansiyon üzerinde olumlu etkileri olabilir.

Antioksidan yönünden zengin olan bu bitki aynı zamanda kansere yakalanma riskini de azaltıcı etkiye sahiptir. Sindirim sistemi sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olan hatmi çiçeği, şişkinlik, gaz ve hazımsızlık gibi sorunların görülme sıklığını azaltmada etkilidir. Karaciğerin daha sağlıklı bir şekilde işlevlerini yerine getirmesinde etkili olan bu bitki, kalp ve damar sağlığını da korumaktadır. Ayrıca cildi onarıcı etkisiyle saç dökülme sorununu giderici etkileri de mevcuttur.

Öksürük için hatmi çiçeği nasıl yapılır?

Hatmi çiçeği öksürük kesici özelliği ile öne çıkan şifalı bitkilerden biridir. Özellikle kış döneminde üst solunum yollarını olumsuz yönde etkileyen grip, nezle gibi hastalıklar daha fazla görülmektedir. Bu hastalıkların belirtileri arasında boğaz ağrısı, kronik öksürük gibi belirtiler yer almaktadır. Öksürük kesici özelliğinden faydalanmak için bu bitkinin kurutulmuş formu tercih edilmektedir. Önceden bir miktar kaynamış suyun içerisine kurutulmuş bu bitkiden atılır ve yaklaşık olarak 5 dakika kadar demlenmesi beklenir. Ardından demlenmiş olan çay, süzme işleminden geçirilerek içilmektedir. Bu çayın gün içerisinde en fazla 2 bardak kadar tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Taze hatmi çiçeği nasıl demlenir?

Hatmi çiçeği daha çok çay formunda kullanılan ve insan sağlığı için oldukça önemli olan bir bitkidir. Çay formunda kullanılırken çoğunlukla kurutulmuş hâli tercih edilmekle birlikte taze şekli de kullanılabilmektedir.

Taze hatmi çiçeği bitkisi kullanılarak kolay bir şekilde çayı yapılabilir. Önceden bir bardak kadar kaynatılmış olan suyun içerisine bir miktar taze hatmi çiçeği atılır ve ağzı kapalı bir şekilde bir süre demlenmesi beklenir. Sonrasında ise süzme işleminden geçirilip içilebilir. Bu noktada hatmi çiçeği sütle nasıl demlenir konusu da sütle demlenmek isteyenler için önemlidir. Hatmi çiçeği çayı yapımında su veya süt kullanabilir. 1 bardak kadar önceden kaynatılmış sütün içine bir miktar bu bitkiden konulur ve bir süre bekletilip tüketilir.

Hatmi çiçeğinin yan etkileri nelerdir?

Hatmi çiçeği bitkisinin faydaları olduğu kadar çok fazla tüketildiğinde zararları da olabilmektedir. Hatmi çiçeği zararları arasında baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi, bazı ilaçlarla etkileşime girme gibi zararlar yer almaktadır. Dozunda tüketildiği takdirde bilindiği kadarıyla ciddi bir yan etkisi olmamakla birlikte gebelik döneminde olanlar kadınlar tarafından kullanılması tavsiye edilmemektedir. Ayrıca hassas ve alerjik bünyeye sahip olanların, ilaç kullananların, tansiyon veya şeker hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olan bireylerin bu bitkiyi kullanmadan önce uzman bir hekime danışmasında yarar vardır. Yine de hatmi çiçeği kullanımı için uzman bir kişiden yardım almak gerekir.

