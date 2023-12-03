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Hava almak için çıktığı balkonun zemini çöktü, 7'nci kattan düşüp hayatını kaybetti!

03.12.2023 09:31 | Son Güncelleme:
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Bursa'da iddiaya göre 31 yaşındaki Muzaffer Gümüş, hava almak için balkona çıktığı sırada balkonun zemini çöktü. Çöken balkon zeminiyle birlikte 7 katlı apartmanın 7'nci katından düşen Gümüş, hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın polis tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

Hava almak için çıktığı balkonun zemini çöktü, 7'nci kattan düşüp hayatını kaybetti!

Olay, saat 22.15 sıralarında Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi, 2'nci Bilim Sokaktaki 7 katlı apartmanda meydana geldi. Muzaffer Gümüş, iddiaya göre, hava almak için balkona çıktığı sırada balkonun zemini çöktü.

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Muzaffer Gümüş, çöken balkon zeminiyle birlikte 7'nci kattan boşluğa düşerek ağır yaralandı. Çevredekiler Muzaffer Gümüş'ün yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Muzaffer Gümüş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayı duyup bölgeye gelen anne fenalaşırken, hastaneye kaldırılan Muzaffer Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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