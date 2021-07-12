Hava durumu ile ilgili kritik uyarı: Mecbur değilseniz dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdumuzun büyük bölümünde aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. Türkiye genelinde özellikle önümüzdeki 5 güne dikkat çeken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugünden itibaren sıcaklılar 2-3 derece daha çıkacak. Mevsim ortalamalarının 3-4 derece daha üstünde sıcaklıklar seyredecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz ve Ege Bölgesi’nin hemen hemen tüm kısmında sıcaklıklar 35 derecenin üstünde olması bekleniyor" dedi.

PROF. DR. ŞEN'DEN YENİ UYARI: MECBUR DEĞİLSENİZ DIŞARI ÇIKMAYIN

Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir uyarıda bulundu. Prof, Dr, Şen, "Hafta sonu Türkiye sıcak hava dalgası etkisinde olacak. Sıcak hava dalgası da doğal afet sayılıyor. Sağlık açısından önemli problemler oluşabilir. Korunmamız gerek. Şimdiden kendinize bir ağaç gölgesi ayarlayın. Gündüz 11-16 saatleri arasında mecbur değilseniz dışarı çıkmayın" açıklamasında bulundu.

Haftasonu Türkiye sıcak hava dalgası etkisinde olacak. Sıcak hava dalgasında doğal afet sayılıyor. Sağlık açısından önemli problemler oluşabilir. Korunmamız gerek. Şimdiden kendinize bir ağaç gölgesi ayarlayın. Gündüz 11-16 saatleri arasında mecbur değilseniz dışarı çıkmayın — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) July 12, 2021

İŞTE METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU





