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Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı tarih vererek İstanbul için yağmur uyarısı yaptı: Etkili bir yağış geçişi geliyor

25.01.2023 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar "Yağmur ve kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt ararken meteoroloji uzmanlarından müjdeli açıklamalar gelmeye başladı. Son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, İstanbul için uzun süredir beklenen etkili sağanak yağmur haberini duyurdu. Ökten "İstanbul'a Cuma sabahı etkili bir yağış geçişi geliyor" ifadelerini kullanarak önümüzdeki günlerdeki hava durumuyla ilgili tahminlerini açıkladı.

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı tarih vererek İstanbul için yağmur uyarısı yaptı: Etkili bir yağış geçişi geliyor

Türkiye en sıcak ve kurak kış aylarından birini yaşıyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin bir çok bölgesinde adeta bahar havası yaşanırken, son günlerde ise kış kendisini hissettirmeye başladı. Kurak geçen mevsimle birlikte vatandaşlar 'Kar ne zaman yağacak? Yağmur yağacak mı?' soruları da sorulmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı hava durumu tahminleriyle dikkat çeken Kerem Ökten, İstanbul ve Bursa için açıklamalar yaptı.

"CUMA GÜNÜ İSTANBUL'A ETKİLİ YAĞIŞ GELİYOR"

İstanbul'a hafta sonu yağmur müjdesini veren Ökten, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'a Cuma sabahı etkili bir yağış geçişi geliyor. Yağış sabah 6 civarı Silivri - Çatalca hattında etkili Saat 9 civarı Avrupa yakası genelinde. Öğlen civarı da Anadolu yakasına ulaşacak."

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ULUDAĞ'DA KAR YAĞIŞI

"Bursa'da Cuma öğleden sonra sağanak geçişi var. Uludağ 2 saatlik etkili kar yağışı alacak. Sonraki günlerde de aralıklarla kar yağışları devam edecek. "

"İÇ ANADOLU'DA KAR YAĞIŞLARI BAŞLIYOR"

İç Anadolu için de kar yağışını duyuran Kerem Ökten, "Kar yağışları başlıyor. Cumartesi sabahına İç Anadolular genel olarak beyaz örtü ile uyanacaklar. Bu ilk atak. Tadını çıkarın..."

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"Bahsettiğim Stratosferik darbe, meyvelerini vermeye başlıyor. "Önce kar gelecek, sonra Doğu'dan Canavar gelecek" demiştim. Bu akşam o Canavar kendini göstermeye başladı..."
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hava durumu yağmur kar meteoroloji 5 günlük hava durumu

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