Hava durumu son tahminleri! Meteoroloji'den güzel haber: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 21°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 19°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 16°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 17°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneyinde ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 15°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu
KONYA °C, 16°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi fazla dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 15°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 15°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Siirt çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş; İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu açık, sabah saatlerinde yer yer puslu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerine kadar kuzeyi güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde geneli ile akşam saatlerinde açıkları güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.