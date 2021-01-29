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  4. Hava durumu son tahminleri! Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Hava durumu son tahminleri! Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

29.01.2021 14:57 | Son Güncelleme:
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Hava durumu son tahminleri! Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Türkiye’yi bir süredir etkisi altına alan kar yağışları ile ilgili Prof. Dr. Orhan Şen’den önemli bir açıklama geldi. Şen açıklamasında hava sıcaklıklarının artacağını ve 10-12 gün kar yağışının beklenmediğini bildirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen’den Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışları ile önemli bir açıklama geldi.

Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamasında kar yağışlarının hafta sonundan itibaren doğu bölgelerinden de ayrılacağını belirterek ‘Batıda yağmur geçişleri olacak. Havalar ısınıyor. En azından 10-12 gün kar görünmüyor’ ifadelerini kullandı.

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METEOROLOJİ DE DUYURDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmin haritasına göre İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 9 derece olarak ölçülürken, hafta sonu 12 dereceye kadar artacak.

1 Şubat pazartesi günü ise hava sıcaklıklarının İstanbul'da 16 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

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METEOROLOJİ'DEN, EDİRNE’NİN GÜNEYİNE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce bu geceden itibaren Edirne’nin güneyindeki Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, sağanak yağışın Edirne’nin güneyindeki Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) ve yer yer gök gürültülü olacağının tahmin edildiği bildirdi. Açıklamada, bu ilçelerde oturanların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İSTANBUL’DA LODOS ETKİLİ OLUYOR

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar kıyıya vururken, vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgar sahil şeridi boyunca etkili oldu. Şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar kıyıya vururken vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.

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