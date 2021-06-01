Hava durumuyla ilgili Meteoroloji uzmanından dikkat çeken açıklama: Üşümeye devam edeceğiz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu, Karadeniz, Ardahan, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin'in iç kesimleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerine kadar Marmara’nın doğusu (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir’in doğusu, İstanbul’un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) ile öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Amasya, Tokat, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimleri), Kayseri, Nevşehir, Niğde, Adana’nın kuzeyi, Mersin’in iç kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı, Antalya’nın kuzeydoğusu, Isparta’nın merkez ve güneyi, Burdur'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, öğle saatlerine kadar Marmara’nın doğusu (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir’in doğusu, İstanbul’un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) ile öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Amasya, Tokat, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimleri), Kayseri, Nevşehir, Niğde, Adana’nın kuzeyi, Mersin’in iç kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı, Antalya’nın kuzeydoğusu, Isparta’nın merkez ve güneyi, Burdur'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN HAVA DURUMU MESAJI CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Öğlene kadar İstanbul'un boğaz ve Anadolu Yakası dahil Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağmur var. Öğleden sonra şiddeti azalır. Öğleden sonra orta ve batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış şiddetli olacak. Batı ve kuzey bölgeler bu hafta üşümeye devam edecek. PROF. DR. ŞEN: ÜŞÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada serin havaların devam edeceğini ve üşümeye devam edeceğimizi söyledi. Prof. Dr. Şen, "Soğuklar devam edecek, batı ve kuzey bölgeler üşümeye devam edecek. Önümüzdeki hafta da üşümeye devam edecek, önümüzdeki hafta da yaz sıcakları yok" dedi. İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamaları:

Sarı uyarı böyle bir tehlike var dikkat edin denmek istiyor. Marmara'nın doğusunda etkili bir yağış oldu ancak bugün bir dolu tehlikesi yok. Öğleden sonra doğuya doğru kayacak. Yağış hem tarımsal açıdan hem barajlar içinden iyi ama havalar soğuk, ısınamıyoruz. Soğuklar devam edecek, batı ve kuzey bölgeler üşümeye devam edecek. Önümüzdeki hafta da üşümeye devam edecek, önümüzdeki hafta da yaz sıcakları yok, gelmeyecek. Bu sene sıcaklar biraz fazla olacak ancak haziran ayında maalesef o sıcakları göremiyoruz. Temmuz, ağustos ve hatta eylülde o sıcaklıkları göreceğiz. İŞTE METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir’in doğusu, İstanbul’un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerine kadar Anadolu yakası ve boğaz çevresinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. EGE Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları ile Mersin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Adana’nın kuzey, Mersin’in iç kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı, Antalya’nın kuzeydoğusu, Isparta’nın merkez ve güney kesimleri ile Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il merkezi ile güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ANKARA °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİVAS °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. BOLU °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. DÜZCE °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. SİNOP °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. BAYBURT °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, SAMSUN °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. TOKAT °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. TRABZON °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı