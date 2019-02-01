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Hava kirliliği yüzünden vatandaşlar kan öksürüyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.02.2019 08:36 | Son Güncelleme

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hava kirliliği nedeniyle zor günler yaşayan insanlar soluğu hastanelerde alıyor. Kirli havanın olumsuz etkilerini yaşayan halk sürekli maskelerle dolaşıyor, kan öksürüyor.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, taşıtların, inşaat projelerinin, yanan mahsullerin ve sokak yiyeceklerinin neden olduğu kirlilik, Bangkok sakinlerine dehşeti yaşatıyor. İşte kentte kabustan farksız hayat sürdüren insanların hayatları ve yaşadığı zorluklar...

HAYVANLAR DA ETKİLENDİ

HAYVANLAR DA ETKİLENDİ
Hava kirliliğinden zarar gören vatandaşlar, sosyal medya hesapları üzerinden yaşadıkları zor süreci paylaştı. Kirlilik, insanlar kadar, hayvanları da olumsuz etkiledi.

KAN ÖKSÜRÜYORLAR

KAN ÖKSÜRÜYORLAR
Kirlilik nedeniyle bölge sakinleri öksürdüğünde, maskelerine kan fışkırıyor.

OKULLARI KAPATTILAR

OKULLARI KAPATTILAR
Tayland hükümetinin kirliliği giderme çalışmaları için 439 okulu kapatması, bölge sakinleri tarafından tuhaf bir adım olarak karşılandı.

BAŞKENT DRONE'LARLA KAPLI

BAŞKENT DRONE'LARLA KAPLI
Yetkililer, başkenti kaplayan zehirli dumanla savaş için yardım çağrısında bulunurken, şehrin birçok bölgesine dronelar konuşlandırıldı.

TOZ BULUTU KORKUTUYOR

TOZ BULUTU KORKUTUYOR
Bangkok sakinleri, hastalık taşıyan toz bulutlarından kaçınmak için pencerelerini dahi açmıyor.
Halk, sokakta kendini koruyabilmek için maskelerle geziyor.
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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND hava kirliliği

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