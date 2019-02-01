Hava kirliliği yüzünden vatandaşlar kan öksürüyor!

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, taşıtların, inşaat projelerinin, yanan mahsullerin ve sokak yiyeceklerinin neden olduğu kirlilik, Bangkok sakinlerine dehşeti yaşatıyor. İşte kentte kabustan farksız hayat sürdüren insanların hayatları ve yaşadığı zorluklar...
HAYVANLAR DA ETKİLENDİ
Hava kirliliğinden zarar gören vatandaşlar, sosyal medya hesapları üzerinden yaşadıkları zor süreci paylaştı. Kirlilik, insanlar kadar, hayvanları da olumsuz etkiledi.
KAN ÖKSÜRÜYORLAR
Kirlilik nedeniyle bölge sakinleri öksürdüğünde, maskelerine kan fışkırıyor.
OKULLARI KAPATTILAR
Tayland hükümetinin kirliliği giderme çalışmaları için 439 okulu kapatması, bölge sakinleri tarafından tuhaf bir adım olarak karşılandı.
BAŞKENT DRONE'LARLA KAPLI
Yetkililer, başkenti kaplayan zehirli dumanla savaş için yardım çağrısında bulunurken, şehrin birçok bölgesine dronelar konuşlandırıldı.
TOZ BULUTU KORKUTUYOR
Bangkok sakinleri, hastalık taşıyan toz bulutlarından kaçınmak için pencerelerini dahi açmıyor.
Halk, sokakta kendini koruyabilmek için maskelerle geziyor.
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