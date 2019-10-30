HABER

Hava Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 11:48 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 34’ü yakalandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ’nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 34’ü yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ’nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiklerinin tespit edildiği belirtildi. FETÖ ile irtibatları tespit edilen 1’i aktif görevde, 54’ü ihraç toplam 55 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi. Açıklamada, “Ankara merkezli 24 ili kapsayan gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir. Şu ana kadar 34 şüpheli yakalanmıştır” denildi.

PARTNER Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup... Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup...
Güpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kameradaGüpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada
Bir yolcu otobüsü daha alev alev yandıBir yolcu otobüsü daha alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Küfür krizi büyüyor! Şoke eden karar

Küfür krizi büyüyor! Şoke eden karar

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Beşiktaş'ta bir evin bahçesinde köpek kurşunlanarak öldürüldü

Beşiktaş'ta vahşet! Vurup kaçtı

İstanbul’da motosikletli magandanın 'tek teker' ve 'makas' terörü kamerada

İstanbul'da 'tek teker' terörü

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

İstanbul'da silahlı saldırı! Polis her yerde onları arıyor!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Polis her yerde onları arıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.