HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Havada Rusya ve İngiltere uçakları arasında gerilim!

Havada Rusya ve İngiltere uçakları arasında gerilim!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.03.2020 11:47 | Son Güncelleme

NATO tatbikatından önce keşif uçuşu yapan Rus uçağını İngiliz uçaklarının taciz ettiği belirtildi.

Havada Rusya ve İngiltere uçakları arasında gerilim!

NATO’nun Atlantik bölgesinde 9 Mart tarihinde yeni bir askeri tatbikatına başlayacak olması nedeniyle Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet keşif uçağı Tu-142 bölgede gözlem uçuşu başlattı. Rusya tarafı uçuşla ilgili bilgilendirme yaparak uçakların 15 saat boyunca Barents Denizi, Norveç açıkları, Kuzey Denizi ve Atlantik Okyanusu’nda uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamada uçuş sırasında İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Typhoons F7Y11 ve F7Y12 tipi savaş uçaklarının, 7 Mart Cumartesi günü Doğu Atlantik üzerinde uçan Rus Tu-142 uçağını durdurmak için havalandığı ve uçakları yakından takip ederek zaman zaman taciz ettiği belirtildi. Buna rağmen Rus uçaklarının görevlerini başarıyla yaptıkları ve kalkış noktalarına öngörülen programa göre dönüş yaptığı açıklandı.

Rusya tarafı havada yaşanan gerilime ait fotoğrafları Rus basını üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdıSahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdı
Bulgaristan’da ilk koronavirüs vakaları! İki kişinin testleri pozitif çıktıBulgaristan’da ilk koronavirüs vakaları! İki kişinin testleri pozitif çıktı
Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!
Anahtar Kelimeler:
NATO Rus uçağı İngiliz uçağı

En Çok Okunan Haberler

Ekipler Rojin için harekete geçti

Ekipler Rojin için harekete geçti

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru

Bomba iddia! 'İkisi de kovuldu'

Bomba iddia! 'İkisi de kovuldu'

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

'İtalya'dan geldim, koronavirüslüyüm' dedi, gözaltına alındı

'İtalya'dan geldim, koronavirüslüyüm' dedi, gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Koronavirüs atmosferi temizledi! NASA'dan çarpıcı grafik

Koronavirüs atmosferi temizledi! NASA'dan çarpıcı grafik

Diğer Haberler
Rusya’nın Hafter güçlerine Suriye’den yardım gönderdiği iddiası

Rusya'dan Hafter'e yardım iddiası! Suriye üzerinden...

'Kırmızı kadın' olarak tanındı! Gelinliğinden mezar taşına kadar...

Gelinliğinden mezar taşına kadar...

Bulgaristan’da ilk koronavirüs vakaları! İki kişinin testleri pozitif çıktı

Bulgaristan’da ilk koronavirüs vakaları! İki kişinin testleri pozitif çıktı

Çin’de çöken karantina otelinin enkazından 49 kişi kurtarıldı

Çin’de çöken karantina otelinin enkazından 49 kişi kurtarıldı

ABD’de koronavirüsü salgınında ölenlerin sayısı 19’a yükseldi

ABD'de ölü sayısı yükseldi

Trump'ın toplantısına katılanlardan birinde koronavirüs tespit edildi! Beyaz Saray'dan açıklama

Katılımcılardan birinde koronavirüs tespit edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.