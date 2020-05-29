HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Havada tehlikeli gerilim! İki ülke karşı karşıya geldi

Havada tehlikeli gerilim! İki ülke karşı karşıya geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.05.2020 18:41 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz ve Baltık Denizi’nde ABD’ye ait B-1B tipi bombardıman uçaklarının tespit edildiğini ve Rus savaş uçaklarının, bombardıman uçaklarının önünü kesmek için mücadele ettiğini duyurdu.

Havada tehlikeli gerilim! İki ülke karşı karşıya geldi

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz ve Baltık Denizi’nde ABD’ye ait B-1B tipi bombardıman uçaklarının tespit edildiğini duyurdu. Rus medyasının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberinde ülke sınırlarına yakın noktalarda Baltık Denizi ve Karadeniz’de ABD’nin B-1B tipi bombardıman uçaklarının tespit edildiğini ve önlerinin kesilmesi için Su-27 ve Su-30 tipi savaş uçaklarının mücadele ettiğini duyurdu.

50’YE YAKIN HAVA ARACI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, ABD ve NATO’ya ait 50’ye yakın hava aracının Baltık Denizi ve Karadeniz’de tespit edildiği, Mayıs ayı içerisinde Rus savaş uçaklarının 2 kez bu hava araçlarının önünü kestiği ifade edildi.

BOMBARDIMAN UÇAKLARI UZAKLAŞTIRILDI

Söz konusu 'önlemenin' ardından, ABD bombardıman uçaklarının rota değiştirerek Rusya sınırından uzaklaştıkları bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklamasıKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklaması
Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı!Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı!
Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

1 Haziran'da neler değişecek? İşte ayrıntılar

1 Haziran'da neler değişecek? İşte ayrıntılar

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

Camiler ibadete kapılarını yeniden açtı

Camiler ibadete kapılarını yeniden açtı

Berna Laçin'in kreş paylaşımına Bakan Selçuk'tan yanıt geldi

Berna Laçin'in kreş paylaşımına Bakan Selçuk'tan yanıt geldi

O ilimizden korkutan haber! Vaka sayısı yeniden artışa geçti

O ilimizden korkutan haber! Vaka sayısı yeniden artışa geçti

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 33 bin 229'a yükseldi

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 33 bin 229'a yükseldi

Azerbaycan’da Covid-19 vaka sayısında rekor artış

Azerbaycan’da Covid-19 vaka sayısında rekor artış

Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı!

Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı!

ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı!

ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı!

Korkunç: Koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti

Korkunç: Koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti

Protestolar ülke genelinde kaosa dönüştü!

Protestolar ülke genelinde kaosa dönüştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.