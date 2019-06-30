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(Havadan Görüntülerle) Aydos Ormanı'nda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 21:18 | Son Güncelleme

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA) - Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın karadan ve havadan yapılan müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Aydos Ormanı Sultanbeyli mevkiinde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen alevleri fark edenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ormana Yakacık ve Sultanbeyli itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan ve helikopterle de havadan müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırıyor.

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