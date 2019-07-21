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(Havadan görüntülerle)-İSTANBUL BOĞAZI'NI KULAÇ ATARAK GEÇTİLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 15:37 | Son Güncelleme

-31'inci Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda erkeklerde şampiyon 48.28 derecesiyle Melikşah Düğen, kadınlarda ise 47.19'lik derecesiyle Ilgın Çelik  oldu.

-31'inci Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda erkeklerde şampiyon 48.28 derecesiyle Melikşah Düğen, kadınlarda ise 47.19'lik derecesiyle Ilgın Çelik oldu.

Olgucan KALKAN-Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-31'inci Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları sona erdi. Yarışmada kadınlar kategorisinde Ilgın Çelik 47.19’luk derecesiyle ilk sırayı alırken, erkeklerde Melikşah Düğen 48.28 ile birinci oldu.

Dünyanın iki kıtayı kulaçlarla birleştiren tek organizasyonu olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın bu yıl 31'inci düzenlendi. Kanlıca'dan start alıp, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan yarışa 59 ülkeden toplam 2400 yüzücü katıldı. Yüzücüler, 6.5 kilometrelik zorlu parkurda en hızlı yüzücü olabilmek için kulaçlarını yarıştırdı.

YARIŞIN BİRİNCİLERİ TÜRKİYE'DEN

Yurt dışından ve yurt içinden 1200'er yüzücünün katıldığı etkinlikte genel klasman kadınlarda 1'inci Ilgın Çelik, 2'nci Hilal Zeynep Saraç, 3'üncü Şira Nur Eroğlu, erkeklerde ise 1'inci Melikşah Düğen, 2'nci Efe Erduran, 3'üncü Artur Artamonov oldu. Dereceye giren isimlere plaketlerini Geçlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Çin Halk Cumhuriyeti Spor Bakanı Gou Zhongwen, Moldova Büyükelçisi Igor Bolboceanu, Güney Kore Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ve Samsung Electronics Türkiye CFO'su Seokhoon Ahn organizasyona katılarak yarışmayı takip ettiler.

Dereceye giren yüzücüler ise şöyle:

Kadınlar,

-Ilgın Çelik 47:19

-Hilal Zeynep Saraç 47:26

-Şira Nur Eroğlu 50:09

Erkekler,

-Melikşah Düğen 48:28

-Efe Erduran 48:32

-Artur Artamonov 48:53

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