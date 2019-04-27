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- (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE) ESENYURT'TA ÇATLAYAN YOL VE BİNADAKİ İNCELEME SÜRÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 10:47 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA Esenyurt Orhangazi Caddesi'nde oluşan çökmeler ve binalardaki çatlaklarla ilgili inceleme sürüyor.  Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde dün saat 19.30 sıralarında çökmeler meydana geldi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA
Esenyurt Orhangazi Caddesi'nde oluşan çökmeler ve binalardaki çatlaklarla ilgili inceleme sürüyor.
Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde dün saat 19.30 sıralarında çökmeler meydana geldi. Yolda oluşan çökmelerin
yanı sıra bazı binaların duvarlarında da çatlaklar oluştu. Çevrede bulunan 25 bina boşaltıldı. Burada oturanlar evlerinden tahliye edildi. Ekiplerin çatlayan yol ve binalardaki incelemeleri bugün de devam ediyor. Bölgedeki son durum havadan da görüntülendi.
Çökmenin yaşandığı caddenin hemen yanında bir inşaatta temel çalışmasının sürdüğü görüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle yol ve caddeler
-Binaların görüntüsü
-Çalışma süren inşaat

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