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Havai fişek hurdalığı alev topuna döndürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 19:07 | Son Güncelleme

Antalya’da eğlence amaçlı ateşlenen bir havai fişek hurdalık alana düştü.

Antalya’da eğlence amaçlı ateşlenen bir havai fişek hurdalık alana düştü. Plastik malzemelerin alev aldığı yangını itfaiye güçlükle söndürdü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 17.30 sırasında Kepez ilçesi Ünal Mahallesi 5111 Sokak üzerindeki bir hurdalık ve makilik alanda çıktı. Mahalleden eğlence amaçlı ateşlenen bir havai fişek hurdalık alana düştü. Plastik ve atık maddelerle dolu olan hurdalık alan biranda alev topuna döndü. Gökyüzünü simsiyah bir duman kaplarken bölgeye ihbarla çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevlere teslim olan bölge itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Hem yoğun koku hem alevlerle mücadele eden ekipler yaklaşık 40 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü. Gökyüzünü saran siyah dumanlar kentin çeşitli yerlerinden göründü.

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