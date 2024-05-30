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  4. Havalar ısındı tatil sezonu açıldı! Çeşme'de Bodrum'da deniz için start verildi

Havalar ısındı tatil sezonu açıldı! Çeşme'de Bodrum'da deniz için start verildi

30.05.2024 11:37
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Havalar ısındı, tatil planları yapılmaya başlandı. Okulların kapanmasına iki hafta gibi bir süre kalırken, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatil beldelerinde hareketlilik çoktan başladı. Tatilcilerin bu yıl da gözdesi Bodrum ve Çeşme olurken; erken rezervasyon için birçok vatandaş harekete geçti. Sektör temsilcileri, özellikle bayram tatilinde otellerin dolmasını bekliyor.

Havalar ısındı tatil sezonu açıldı! Çeşme'de Bodrum'da deniz için start verildi

Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planları çoktan yapılmaya başlanırken; yaklaşan bayram tatili ve okulların kapanmasıyla birlikte sahil kenarlarının dolması bekleniyor. Bütün bir yılın yorgunluğunu atmak isteyen vatandaşların bu yıl da gözdesi Bodrum ve Çeşme oluyor.

BODRUM'DA YİNE AYNI MANZARA

Kendisini sıcak havalarda serin sulara bırakmak isteyen vatandaşlar, Ege ve Akdeniz kıyılarına yönelirken; Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum'da lüks villalar, deniz manzaralı daireler, özel plajlara sahip konutlar ve oteller şimdiden büyük ilgi görüyor.

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ÇEŞME'DE SEZON ERKEN AÇILMIŞTI

Özellikle İstanbulluların en gözde tatil beldelerinden olan Çeşme'de de yaz sezonu Nisan sonu gibi açılırken; havaların ısınmasıyla plajlar da dolmaya başladı.

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OKULLAR KAPANIYOR, TATİL BAŞLIYOR

14 Haziran'da okulların yaz tatiline girmesiyle sahil kenarlarındaki yoğunluğun tavan yapması beklenirken; 16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi otellerdeki doluluk oranı da artıyor.

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KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

3 Haziran'da yapılması beklenen Kabine Toplantısı öncesi Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması yönünde beklentiler oluşurken; erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar da tatil süresine göre harekete edecek.

BAYRAM TATİLİNDE OTELLERİN DOLMASI BEKLENİYOR

Sektör temsilcileri, yüksek fiyatlara rağmen yine de özellikle bayram tatilinde otellerin dolmasını bekliyor.


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