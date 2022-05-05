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Havalar ne zaman ısınacak? Sıcak havalar ne zaman gelecek? Yağışlı hava devam edecek mi?

05.05.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havalar ne zaman ısınacak sorusu gündemde yer alıyor. Ramazan Bayramı serin bir hava ile geçti. Mayıs ayına da girilmesi ile birlikte vatandaşlar, havaların ne zaman ısınacağını merak ediyor. Soğuk ve yağışlı havanın bir an önce bitmesini isteyenler, kışın ne zaman biteceğini ve yazın ne zaman geleceğini öğrenmek istiyor. İşte havalar ne zaman ısınacağına dair merak edilen detaylar!

Havalar ne zaman ısınacak? Sıcak havalar ne zaman gelecek? Yağışlı hava devam edecek mi?

Havaların ısınmasını çoğu insan bekliyor. Mayıs ayına girmemizle birlikte vatandaşlar artık baharın gelmesini istiyor. Havalar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. Birçok kişi 'Havalar ne zaman ısınacak?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda önümüzdeki günlerde de havaların ısınmayacağı görüldü. İşte konuya dair detaylar...

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji tarafından son dakika olarak yapılan açıklamada, "Haftalık Hava Tahmini(5 - 11 Mayıs 2022)Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yerel ve aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz ile Adana'nın doğu ve Osmaniye'nin batı, Şanlıurfa'nın doğu, Diyarbakır'ın güney ve Mardin'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yerel ve aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz ile Adana'nın doğu ve Osmaniye'nin batı, Şanlıurfa'nın doğu, Diyarbakır'ın güney ve Mardin'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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