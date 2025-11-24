KADIN

Havalar soğumadan evde yapılması gereken 10 kış hazırlığı

Havalar soğumadan evdeki hazırlıkları yapmaya ne dersiniz? Evde yapabileceğiniz, işinizi kolaylaştıracak kış hazırlıklarını keşfetmeye hazırsanız, hadi başlıyoruz!

Soğuklar kapıya dayandı... Peki kışa ne kadar hazırsınız? İşte havalar soğumadan evde yapabileceğiniz kış hazırlıklarını özenle derledik. Hazırsanız hadi bakalım, kışa hazırlanmaya başlıyoruz!

1. Isıtma sistemlerini kontrol edin.

Havalar soğumadan evde yapılması gereken 10 kış hazırlığı 1

Kombi, radyatör ve kalorifer sistemlerinizi kış gelmeden kontrol ettirmek oldukça önemlidir. Peteklerin havasını alın, filtreleri temizleyin veya değiştirin. Bu hem enerji tasarrufu sağlar hem de olası arızaların önüne geçer.

2. Kapı ve pencerelerin izolasyonunu kontrol edin.

Havalar soğumadan evde yapılması gereken 10 kış hazırlığı 2

Soğuk hava girişini önlemek için kapı ve pencerelerin contalarını kontrol etmeyi unutmayın. Gerekirse silikon veya izolasyon bantlarıyla kapatabilirsiniz. Bu sayede hem ısınma maliyetiniz düşürebilir hem de rüzgar gürültüsünü azaltabilirsiniz.

3. Kış temizliği yapın.

Havalar soğumadan evde yapılması gereken 10 kış hazırlığı 3

Ee kış geliyorsa tabii ki kış temizliği de yapmak gerekiyor. Aqua Trio 9000 ıslak-kuru dik süpürge ile 2 süpürge 1 arada! Bu sayede temizliği pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Kuru süpürme, Aqua spin başlığıyla ise hem süpürme hem de silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem sayesinde sıvıları da çekebilirsiniz.

4. Kışlık giysi ve aksesuarları hazırlayın.

Havalar soğumadan evde yapılması gereken 10 kış hazırlığı 4

Mont, bot, atkı, bere, eldiven ve termal içlikleri kontrol edin. Eksik veya yıpranmış parçaları kış gelmeden tamamlayabilirsiniz. Böylece ani soğuklara karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

5. Evdeki nem seviyesini kontrol edin.

Havalar soğumadan evde yapılması gereken 10 kış hazırlığı 5

Kışın kalorifer ve ısıtma sistemleri evin havasını kurutabilir. Nem ölçerle evdeki nem seviyesini kontrol edin. Gerekirse nemlendirici cihazlar veya kapalı su kaplarıyla önlem alabilirsiniz.

6. Kiler stoklarını gözden geçirin.

Havalar soğumadan evde yapılması gereken 10 kış hazırlığı 6

Kış aylarında dışarı çıkmak zorlaşabileceği için kuru gıda, bakliyat, konserve ve sıcak içecekleri önceden stoklayabilirsiniz. Böylece ani hava koşullarında hazırlıklı olursunuz.

7. Ev tekstilini hazırlayın.

Havalar soğumadan evde yapılması gereken 10 kış hazırlığı 7

Yorgan, battaniye ve kalın perde gibi ev tekstilini gözden geçirin. Soğuk havalarda evin daha sıcak kalmasını sağlar ve konforu artırır.

8. Bahçe ve dış alandaki bitkileri kışa hazırlayın.

Havalar soğumadan evde yapılması gereken 10 kış hazırlığı 8

Don riski olan bitkileri içeri alın veya koruyucu örtülerle sarın. Soğuk havalarda bitkiler zarar görmeden kışı atlatabilir. Yine de öncesinde evdeki bitkileri kışa hazırlamayı unutmayın.

9. Acil durumlar için ulaşım planı hazırlayın.

Havalar soğumadan evde yapılması gereken 10 kış hazırlığı 9

Yoğun kar yağışı veya buzlanma durumunda nasıl hareket edeceğinizi planlayın. Araç lastiklerini, kış zincirlerini ve acil yol çantalarını hazırlayın.

10. Kış aylarına uygun aydınlatma sağlayın.

Havalar soğumadan evde yapılması gereken 10 kış hazırlığı 10

Kısa günler ve erken kararan havalar için lambaları ve acil aydınlatmaları kontrol etmeyi unutmayın. Aynı zamanda acil durum lambası ve yedek pilleri de hazırlayın.

