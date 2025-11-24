Havalar soğumadan evde yapılması gereken 10 kış hazırlığı

Soğuklar kapıya dayandı... Peki kışa ne kadar hazırsınız? İşte havalar soğumadan evde yapabileceğiniz kış hazırlıklarını özenle derledik. Hazırsanız hadi bakalım, kışa hazırlanmaya başlıyoruz!

1. Isıtma sistemlerini kontrol edin.

Kombi, radyatör ve kalorifer sistemlerinizi kış gelmeden kontrol ettirmek oldukça önemlidir. Peteklerin havasını alın, filtreleri temizleyin veya değiştirin. Bu hem enerji tasarrufu sağlar hem de olası arızaların önüne geçer.

2. Kapı ve pencerelerin izolasyonunu kontrol edin.

Soğuk hava girişini önlemek için kapı ve pencerelerin contalarını kontrol etmeyi unutmayın. Gerekirse silikon veya izolasyon bantlarıyla kapatabilirsiniz. Bu sayede hem ısınma maliyetiniz düşürebilir hem de rüzgar gürültüsünü azaltabilirsiniz.

3. Kış temizliği yapın.

Ee kış geliyorsa tabii ki kış temizliği de yapmak gerekiyor.

4. Kışlık giysi ve aksesuarları hazırlayın.

Mont, bot, atkı, bere, eldiven ve termal içlikleri kontrol edin. Eksik veya yıpranmış parçaları kış gelmeden tamamlayabilirsiniz. Böylece ani soğuklara karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

5. Evdeki nem seviyesini kontrol edin.

Kışın kalorifer ve ısıtma sistemleri evin havasını kurutabilir. Nem ölçerle evdeki nem seviyesini kontrol edin. Gerekirse nemlendirici cihazlar veya kapalı su kaplarıyla önlem alabilirsiniz.

6. Kiler stoklarını gözden geçirin.

Kış aylarında dışarı çıkmak zorlaşabileceği için kuru gıda, bakliyat, konserve ve sıcak içecekleri önceden stoklayabilirsiniz. Böylece ani hava koşullarında hazırlıklı olursunuz.

7. Ev tekstilini hazırlayın.

Yorgan, battaniye ve kalın perde gibi ev tekstilini gözden geçirin. Soğuk havalarda evin daha sıcak kalmasını sağlar ve konforu artırır.

8. Bahçe ve dış alandaki bitkileri kışa hazırlayın.

Don riski olan bitkileri içeri alın veya koruyucu örtülerle sarın. Soğuk havalarda bitkiler zarar görmeden kışı atlatabilir. Yine de öncesinde evdeki bitkileri kışa hazırlamayı unutmayın.

9. Acil durumlar için ulaşım planı hazırlayın.

Yoğun kar yağışı veya buzlanma durumunda nasıl hareket edeceğinizi planlayın. Araç lastiklerini, kış zincirlerini ve acil yol çantalarını hazırlayın.

10. Kış aylarına uygun aydınlatma sağlayın.

Kısa günler ve erken kararan havalar için lambaları ve acil aydınlatmaları kontrol etmeyi unutmayın. Aynı zamanda acil durum lambası ve yedek pilleri de hazırlayın.