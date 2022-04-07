Havaların ısınmasıyla yaz ve deniz hazırlıklarını başlatanlar için kıyafet önerileri

Plajların tozunu attıracak bir stil yaratmaya hazır mısınız? Tatil zamanı yaklaşıyor. Eğer yazlık kıyafet alışverişini son ana bırakmak istemiyorsanız şimdiden hazırlıklara başlasanız iyi olur. Hem güzel hem konforlu pek çok ürün vitrinlerde yerini alırken deniz tatillerinin olmazsa olmazı plaj kıyafetleri ve bikiniler de keşfedilmeyi bekliyor. Siz de birbirinden şık deniz ürünlerini keşfederek göz alıcı bir stil yaratmaya var mısınız?

1. Konforlu sporcu mayoları her sezonun favorisi

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Plaj koleksiyonunuzda yer alması gereken en önemli ürünlerden biri mayolar. Bu ürünler; rahat ve kullanışlı olmaları sayesinde yüzerken kendinizi rahat hissetmenizi sağlayarak hareket kabiliyetinizi arttırıyor. Geniş beden aralığı sunan Puma Tek Parça Mayo, derin sırt dekoltesi ile muhteşem bir görünüme kavuşmanıza olanak tanıyor. Zamansız tasarımıyla beğeni kazanan mayoyu yüksek kaliteli materyalleri sayesinde uzun yıllar boyunca kullanabilmeniz mümkün oluyor. Geniş askıları ve logolu tasarımıyla havalı bir stil yaratan ürün, yediden yetmişe herkesin favorisi olacak gibi gözüküyor.

2. Son moda detaylarla süslenmiş bikinilere ne dersiniz?

Rahat mayoların yanı sıra iddialı bikiniler de her dönemin olmazsa olmazı. Her sezon farklı modellerin popülerlik kazandığı yaz aylarında vücut tipinize uygun ürün bulmak güçleşebiliyor ancak şimdiki önerimiz beden şekliniz fark etmeksizin size çok yakışacak. Angelsin Özel Tasarım Bikini Takımı özgün tasarımı, ten renginizi ortaya çıkaracak tonu ve bağcık detaylarıyla harika görünmenizi sağlayacak. Vücudunuzu daha çekici gösteren detaylara sahip ürün, yüksek belli tasarımıyla kıvrımlarınızı daha belirgin bir hâle getirecek. Bikini üstündeki fiyonk ve bikini altındaki bağcık detaylarıyla havalı bir stil oluşturmanızı sağlayacak ürüne sahip olarak çok şık görünebilirsiniz.

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3. Siyah, tüm asaletiyle plajda da sizinle

Yaz ayları rengarenk parçaların popülerlik kazandığı ve adeta bir renk cümbüşünün yaşandığı bir dönem. Bu kadar renk seçeneği arasında mola verip zamansız tonlardan yardım almanız gerekebilir. Siyah, tüm asaletiyle yaz aylarının kurtarıcısı olmak için geliyor. TRENDYOLMİLLA Siyah Bikini Takımı, her sezona ayak uydurabilecek renk ve tasarımıyla sizi büyüleyecek. Yüksek bel ve derin yaka dekoltesine sahip ürün, daha şık görünmenizi sağlayacak. Ayrıca uzun yıllar rahatça kullanabileceğiniz bu ürünün bordodan yeşile pek çok renk alternatifi de bulunuyor.

4. Plaj şortları rahatlığın tek adresi

Bikini ve mayoların tamamlayıcısı olabilecek pek çok alternatif bulunuyor. Bunlardan biri de plaj şortları. Çiçek desenleriyle süslenen Penti Juliet Şort, kaliteli kumaşı ve şık püskül detaylarıyla plaj stilinizi tamamlamanızı sağlıyor. Güneşlenirken veya otururken korkusuzca hareket etmenize olanak tanıyan şort, ince yapısıyla terletmiyor. Bağcık detaylı ürün, lastikli beliyle giyim kolaylığı sunuyor. Penti Juliet Şort'u dilerseniz plajda dilerseniz evde ya da sahil yürüyüşlerinde kullanabilir, farklı kıyafetlerle kombinleyerek şık bir tarz yakalayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken plaj şortunu doğru parçalarla birleştirip kendi stilinizi yansıtmak. Ardından hayranlık dolu bakışların odağı olabilirsiniz.

5. Parlak renklerden güç almaya var mısınız?

Zamansız renklerin yanı sıra sezonun trend parçalarına göz atmaya ne dersin? Sıra dışı stili ve göz alıcı rengiyle beğeni kazanan Penti Parlak Yeşil Ribbed Basic Monokini, dekoltesiyle cesur bir görünüm sunuyor. Ayrıca alışık olduğumuz mayo ve bikini yakalarının aksine yuvarlak yaka tasarımı sunan parça her detayıyla ilgi çekici bir görünüm yaratıyor. Tasarımını sırt ve göbek dekoltesiyle tamamlayan parçanın önünde ise fiyonk detayı yer alıyor. Ön kısımda bulunan bu detay sayesinde dilediğiniz kadar göbek dekoltesi yaratabilir, monokininin boyunu ayarlayabilirsiniz.

6. Muhteşem desenlere sahip pareoları keşfedin

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Pareolar da plaj stilinin vazgeçilmezleri arasında. Farklı desenleri ve rengarenk tonlarıyla yardımcı bir oyuncu gibi kumsal stilinize son noktayı koymayı amaçlıyor. Bolder Tül Pareo, göz alıcı desenleri ve kaliteli kumaşıyla tarzınızı zirveye taşıyacak. Pareoyu belinize sararak etek şeklinde kullanabilir ya da farklı bağlama teknikleri uygulayarak şık bir bluz gibi giyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak oluşturacağınız bağlama yöntemleriyle yenilikçi bir stil yaratarak herkesi kendinize hayran bırakabilirsiniz. Ürünün turkuazdan turuncuya, maviden yeşile farklı renk seçeneklerinden dilediğinizi sepetinize ekleyebilirsiniz.

7. Stilinizi havalı parçalarla tamamlayın

Görünümünüzü daha iddialı parçalarla tamamlamaya ne dersiniz? Ekouaer Şifon Plaj Elbisesi, muhteşem tarzı ve desenleriyle size kendinizi bir prenses gibi hissettirecek. Uçuş uçuş kumaşı ferah bir his sunarken tüm dikkatlerin sizin üzerinizde olmasını sağlayacak. Önden arkaya doğru uzanan eteği vücudunuzu daha zarif gösterirken V kesimli yaka kısmı bikininizin güzelliğini ortaya çıkaracak. Kumaşın üzerinde yer alan zamansız desenler sayesinde bu ürünü uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Plaj elbisesini kombinlemek için sandaletlerden ya da parmak arası terliklerden yardım alabilirsiniz.

8. Bohem bir görünüm yaratın

Kaftanların geleneksel stillerle karşımıza çıkmalarına alışığız fakat plaj stiliyle bütünleşmiş modeller, modern ve şık görünümleriyle sizleri büyüleyecek. LikeJump Boho Çok Renkli Kaftan Elbise, göz alıcı desenleriyle karşınızda. Bileklere kadar uzanan boyu, V yakası, kısa kolları ve yanlarında yer alan yırtmaçlarıyla stilinize eşsiz bir dokunuş yapacak. Ürünü farklı parçalarla kombinleyerek kullanabilirsiniz. Dilerseniz plajda bikini üzerine giyerek rahatlığın tadını çıkarabilirsiniz. İsterseniz yaz akşamlarında şık sandaletler ve hasır çantalarla birleştirerek tarzınızı konuşturabilir, tüm dikkatleri üzerinize çekerek herkesi kendinize hayran bırakabilirsiniz.

9. Son moda renkler plajları kasıp kavuracak

Uzun yıllar kullanabilmek için zamansız ve sade parçaları seçmeye çalışsanız da mutlaka sezonun popüler renklerine de göz atmalısınız. Lily & Rose x Trendyol Miranda Mayo, şık aksesuar detayları ve iç açıcı renkleriyle büyüleyici bir siluet oluşturuyor. Pek çok etkileyici detaya sahip olan ürün, fiziğinizi daha iddialı bir stille birleştirerek kumsalların kraliçesi olmanızı sağlayacak. Bej şeritler üzerinde yer alan altın aksesuarlar zengin bir kontrast yakalıyor. Belin iki yanında konumlanmış pencere detayları zarif bir görünüm yaratırken su yeşili ve lila tonlarının muhteşem uyumu son moda bir stile sahip olmanıza olanak sağlıyor.

10. Yedek bikini stoklamayı unutmayın

Eğer tüm eksiklerinizi tamamlayıp mükemmel bir plaj stili oluşturduysanız sıra en önemli adıma geldi: yedek bikini stoklamaya! Denizden çıktıktan sonra ıslak bikinilerle oturmak hem rahatsız edici hem uzun vadede hastalıklara sebep olabiliyor. Bu sebeple şık ve rahat yedek bikini altlarına sahip olmak hayatınızı kurtarabilir. Koton Yüksek Bel Bikini Altı, geniş ağı ve yanlarda yer alan şerit detaylarıyla son moda bir stil vadediyor. Farklı bikini üstleriyle birleştirerek farklı tarzlar yaratmanıza olanak sağlayan ürün, yumuşacık kumaşıyla size gün boyu rahatlık sunacak. Bedene oturan ve beli kavrayan yüksekliğiyle vücudunuzu incelterek muhteşem hissetmenizi sağlayacak.