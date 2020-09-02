Havale geçiren kızı çöp kamyonuyla hastaneye yetiştirdi

Şanlıurfa’da havale geçiren küçük kız, belediyeye ait çöp kamyonuyla hastaneye yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşandı. Sokakta çöp toplayan Eyyübiye Belediyesi çalışanları, küçük bir kızın havale geçirdiğini ve annesinin kollarında ambulans beklediğini fark etti. Annenin yardımına koşan görevliler, ambulansın gelmesini beklemeden küçük kızı çöp kamyonuna alarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Annesinin kucağında çöp kamyonundan inen küçük kız, çocuk acilde tedavi altına alındı.

Küçük kızı annesiyle birlikte hastaneye getiren sürücü Eyüp Yıldız, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirtti. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

