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  4. Havalimanına yolcu taşıyan midibüs, direğe çarptı: 5 yaralı

Havalimanına yolcu taşıyan midibüs, direğe çarptı: 5 yaralı

25.09.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da havalimanına yolcu taşıyan midibüsün kontrolden çıkıp, yön levhası direğine çarpması sonucu 5 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

Havalimanına yolcu taşıyan midibüs, direğe çarptı: 5 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İskenderun'dan Adana Havalimanı'na yolcu taşıyan Doğan Ö. yönetimindeki midibüs, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, yön levhası direğine çarptı.

Kazada direk, midibüsün ön kısmına saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüs sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 5 yolcu ise araçta sıkıştı.

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İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışması sonucu yaralılar çıkartılarak sağlık ekibine teslim edildi.

1'İ AĞIR 5 YARALI

Kazada yaralanan 1'i ağır 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Midibüs sürücüsü ile ayakta yapılan tedavinin ardından ifade için polis merkezine götürüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana kaza

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