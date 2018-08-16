Havaya ateş açılan düğünde yaralanan çocuğun hayatını kaybetmesi

Burdur'da bir düğünde havaya ateş açılması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Furkan Toprak'ın cenazesi, yakınları tarafından adli tıp morgundan alındı.
Antalya Adli Tıp Morgu'nda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından alınan Toprak'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Bucak ilçesi Yüreğil köyüne götürüldü.
Yüreğil köyünde 11 Ağustos gecesi açık alanda yapılan bir düğünde havaya ateş açılması sonucu başından yaralanan ortaokul öğrencisi Furkan Toprak, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde dün hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin gözaltına alınan damat C.E'nin babası M.E'nin, tutuklandığı öğrenilmişti.
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