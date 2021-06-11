Havaya ateş açınca ortalık karıştı! Vatandaşın elinden polis aldı

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde bazı komşularıyla husumetli olduğu öne sürülen Oğuz E., saat 08.30 sıralarında 2 katlı müstakil evinin damına çıkarak pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye aralarında Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Polis, sokağı ablukaya alırken, Oğuz E. evin kapısını kilitledi ve açmamaları için de ailesini tehdit etti. Müzakereci polis, Oğuz E.'yi teslim olması için ikna etmeye çalıştı, ancak sonuç alınamadı. Yaklaşık 3 saat sonra polis ekipleri, kapısını koçbaşıyla kırarak girdiği evde Oğuz E.'yi etkisiz hale getirerek gözaltın aldı.

MAHALLELİ LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Husumetlisi olduğu öne sürülen komşuları, polis merkezine gitmek üzere zırhlı polis aracına götürülen şahsa linç girişiminde bulundu. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırmak için uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı. Güçlükle kurtarılan şüpheli polis merkezine götürülürken, olaya karışan kişiler de gözaltına alındı.

(DHA)

