HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Havaya ateş açınca ortalık karıştı! Vatandaşın elinden polis aldı

Havaya ateş açınca ortalık karıştı! Vatandaşın elinden polis aldı

11.06.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da komşularıyla sorunlar yaşadığı ileri sürülen Oğuz E. (43), evin damına çıkıp pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Operasyonla gözaltına alınan Oğuz E.'yi linç etmek isteyen komşularından polis havaya ateş ederek kurtardı.

Havaya ateş açınca ortalık karıştı! Vatandaşın elinden polis aldı

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde bazı komşularıyla husumetli olduğu öne sürülen Oğuz E., saat 08.30 sıralarında 2 katlı müstakil evinin damına çıkarak pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye aralarında Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Polis, sokağı ablukaya alırken, Oğuz E. evin kapısını kilitledi ve açmamaları için de ailesini tehdit etti. Müzakereci polis, Oğuz E.'yi teslim olması için ikna etmeye çalıştı, ancak sonuç alınamadı. Yaklaşık 3 saat sonra polis ekipleri, kapısını koçbaşıyla kırarak girdiği evde Oğuz E.'yi etkisiz hale getirerek gözaltın aldı.

Cinsel istismarda bulunup görüntülerle tehdit eden eniştesini öldürmüştü! Tahliye edildiCinsel istismarda bulunup görüntülerle tehdit eden eniştesini öldürmüştü! Tahliye edildi

f0373c0a94cb8b99da6d6de4c33e1123

MAHALLELİ LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Husumetlisi olduğu öne sürülen komşuları, polis merkezine gitmek üzere zırhlı polis aracına götürülen şahsa linç girişiminde bulundu. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırmak için uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı. Güçlükle kurtarılan şüpheli polis merkezine götürülürken, olaya karışan kişiler de gözaltına alındı.

3755fbf916d777a7027fea5f34c372dc

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleriBerbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleri
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Yalan söylendiğini anlamak mümkün mü?Yalan söylendiğini anlamak mümkün mü?
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
vahşi aslanlardan beter olmuş insan oğlu kimin kime saldıracağı belli değil ne sevgi kaldı ne saygı beter olun be
adallet yok 2 saat sonra çıkacak nasıl olsa. bırakın bari biraz dayak yesin belki akıllanır

En Çok Okunan Haberler

Tartıştığı 3 kişiyi öldürdü

Tartıştığı 3 kişiyi öldürdü

Deniz salyasıyla ilgili ezber bozan iddia!

Deniz salyasıyla ilgili ezber bozan iddia!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

Acı haberi Mansur Yavaş verdi: Başımız sağ olsun

Acı haberi Mansur Yavaş verdi: Başımız sağ olsun

Yeni kabus! İngiltere'de maymun çiçeği virüsü görüldü

Yeni kabus! İngiltere'de maymun çiçeği virüsü görüldü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.