HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Havaya ateş açıp kaçan kişiyi polis yakaladı

Havaya ateş açıp kaçan kişiyi polis yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 07:07 | Son Güncelleme

Adana'da seyir halindeki otomobilden tabancayla havaya ateş açan şüpheli, kendisini fark polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Havaya ateş açıp kaçan kişiyi polis yakaladı

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polisler, lüks bir otomobilden havaya tabancayla ateş açıldığını fark etti. Otomobili durdurmak isteyen polislerin ihtarına aldırmayan sürücü, kaçmaya başladı. Birkaç kilometre süren kovalamaca sonunda otomobil, Turhan Cemal Beriker ve Atatürk Caddesi'nin kesiştiği kavşakta durdurularak sürücü yakalandı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, havaya ateş açtığı tabancaya da el konuldu.

Havaya ateş açan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
adana ateş

En Çok Okunan Haberler

Kanada Başbakanı karantinadan halka seslendi

Kanada Başbakanı karantinadan halka seslendi

ABD için en kötü senaryo: 1,7 milyon kişi ölebilir

ABD için en kötü senaryo: 1,7 milyon kişi ölebilir

Benzine beklenen indirim geldi

Benzine beklenen indirim geldi

Şeyma Subaşı'dan Guido Senia ve İtalya açıklaması

Şeyma Subaşı'dan Guido Senia ve İtalya açıklaması

Bağdat'tan kalkan uçak Ankara'ya zorunlu iniş yaptı

Bağdat'tan kalkan uçak Ankara'ya zorunlu iniş yaptı

KKTC'den flaş karar: Sınırlarını kapattı

KKTC'den flaş karar: Sınırlarını kapattı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Üniversiteye giriş sınav tarihi değişecek mi? Bakan açıkladı

Üniversiteye giriş sınav tarihi değişecek mi? Bakan açıkladı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çekirge istilası nerede? Türkiye’ye mi yaklaşıyor?

Çekirge istilası nerede? Türkiye’ye mi yaklaşıyor?

YÖK'ün 'koronavirüs' toplantısı sona erdi

YÖK'ün 'koronavirüs' toplantısı sona erdi

Diğer Haberler
Son dakika! Aksaray-Adana Karayolu'nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

İstanbul’da sis görüş mesafesini 50 metreye düşürdü

İstanbul’da sis görüş mesafesini 50 metreye düşürdü

İzmir’de feci kaza! Otomobil tramvay yolunu aşıp karşı yola geçti

İzmir'de gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Son dakika! Bağdat'tan kalkan uçak Ankara'ya zorunlu iniş yaptı! Yolcular karantinaya alındı

Bağdat'tan kalkan uçak Ankara'ya zorunlu iniş yaptı

Son dakika! Bodrum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Bodrum'da korkutan deprem!

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge: 9 Avrupa ülkesinden yolcu girişi durduruldu

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge: 9 Avrupa ülkesinden yolcu girişi durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.