Havaya ateş açıp kaçan kişiyi polis yakaladı

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polisler, lüks bir otomobilden havaya tabancayla ateş açıldığını fark etti. Otomobili durdurmak isteyen polislerin ihtarına aldırmayan sürücü, kaçmaya başladı. Birkaç kilometre süren kovalamaca sonunda otomobil, Turhan Cemal Beriker ve Atatürk Caddesi'nin kesiştiği kavşakta durdurularak sürücü yakalandı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, havaya ateş açtığı tabancaya da el konuldu.

(DHA)

