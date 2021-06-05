Havlama sesi ortaya çıkardı! Saatlerce başında beklemiş

Sivas’ta kuyuya düşen ineği fark eden Kangal köpeği saatlerce başında bekledi, havlayarak yardım istedi, kurtarılana kadar yanından ayrılmadı.

Kangal köpeğinin sahibi Emre Karaman, köpeğinin inek kurtulana kadar başında beklediğini belirterek, “Dün 4 sıralarında köpeğimizi serbest bıraktık. Uzun bir süre gelmeyince merak ettik. Normalde gezer, dolaşır, gelirdi. Bir çevreye bakalım dedik, tesadüfen sesini duydum. Havlıyordu, bu tarafa doğru geldim. Burada bekliyordu kuyunun başına oturmuş. Almaya geldim bir baktım inek var kuyuda, anladım ki ineği bekliyor. Bayağı beklemiş hayvanda kuyunun içerisinde kötü bir hale gelmişti. İtfaiyeyi aradık, geldiler. Şaşırdık, sevindik insanlar kadar akıllı, insanlar kadar hassas, duygusal, biliyorlar, anlıyorlar. O hayvanın zor durumda olduğunu anlamış, kendi çapında elinden geleni yapmış. Bizim dikkatimizi çekti bırakıp gelmemiş. Bu Kangal köpeklerinin hemen hemen hepsinde var bu başarıları gösteriyorlar. Sevindik komşumuzun ineği kurtuldu mutlu olduk, onlarda mutlu oldu” diye konuştu.