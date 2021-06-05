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Havlama sesi ortaya çıkardı! Saatlerce başında beklemiş

05.06.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta Zaza isimli bir Kangal köpeği, kuyuya düşen ineğin saatlerce başında bekledi. Havlayarak yardım çağıran Zaza, yardım ekiplerinin çalışmasını da sonuna kadar izledi. Kangal köpeğinin sahibi, ''O hayvanın zor durumda olduğunu anlamış, kendi çapında elinden geleni yapmış. Bizim dikkatimizi çekti bırakıp gelmemiş. İnsanlar kadar akıllı'' yorumunda bulundu.

Havlama sesi ortaya çıkardı! Saatlerce başında beklemiş

Sivas’ta kuyuya düşen ineği fark eden Kangal köpeği saatlerce başında bekledi, havlayarak yardım istedi, kurtarılana kadar yanından ayrılmadı.

Kangal köpeğinin sahibi Emre Karaman, köpeğinin inek kurtulana kadar başında beklediğini belirterek, “Dün 4 sıralarında köpeğimizi serbest bıraktık. Uzun bir süre gelmeyince merak ettik. Normalde gezer, dolaşır, gelirdi. Bir çevreye bakalım dedik, tesadüfen sesini duydum. Havlıyordu, bu tarafa doğru geldim. Burada bekliyordu kuyunun başına oturmuş. Almaya geldim bir baktım inek var kuyuda, anladım ki ineği bekliyor. Bayağı beklemiş hayvanda kuyunun içerisinde kötü bir hale gelmişti. İtfaiyeyi aradık, geldiler. Şaşırdık, sevindik insanlar kadar akıllı, insanlar kadar hassas, duygusal, biliyorlar, anlıyorlar. O hayvanın zor durumda olduğunu anlamış, kendi çapında elinden geleni yapmış. Bizim dikkatimizi çekti bırakıp gelmemiş. Bu Kangal köpeklerinin hemen hemen hepsinde var bu başarıları gösteriyorlar. Sevindik komşumuzun ineği kurtuldu mutlu olduk, onlarda mutlu oldu” diye konuştu.

İNEK SAHİBİNDEN ZAZA'YA TEŞEKKÜR

İneğin sahibi Eren Kaygusuz, Kangal köpeği Zaza’nın ineğini kurtardığı için mutlu olduğunu belirterek, “Dün burada ineklerimiz otlanırken ineğimizin bir tanesi kuyunun içine düştü o anda da Zaza yürüyüşe çıkmış ve yürüyüşe çıktığında 1-2 saat dönmemiş geri. Sahipleri meraklanınca sesine gidiyorlar, geliyorlar ki ineğin başında bekliyor. Daha sonra itfaiyeye haber vermiş sahipleri. İneğimizi geldiler kurtardılar çok teşekkür ediyoruz mutluyuz. Zaza’ya da çok teşekkür ediyoruz başında beklemiş, sahiplenmiş” dedi.

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(İHA)

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