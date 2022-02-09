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Havlularınız yumuşacık olsun! İşte sertleşen havluları ilk haline döndürmenin yolları...

09.02.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havlular, mutfak ve banyo gibi yerlerde sıklıkla kullanılan önemli ev tekstili ürünlerinden. Ancak uzun süreli kullanım ve yanlış yıkama sonucunda ilk günkü yumuşaklıklarını kaybedip sertleşebiliyorlar. Sertleşen havlular da cildinizi tahriş etmeye başladığı için bir süre sonra kullanılmaz hale gelebiliyor. Neyse ki sizin için derlediğimiz ipuçlarıyla havlularınızı eski haline döndürebilirsiniz. İşte detaylar...

Havlularınız yumuşacık olsun! İşte sertleşen havluları ilk haline döndürmenin yolları...

Yumuşacık bir havlunun tende bıraktığı mükemmel histen kimse vazgeçmek istemez. Ancak havlular zamanla sertleşerek kötü bir görünüm alabiliyor. Sertleşen havlularınıza eski yumuşaklığını kazandırmak istiyorsanız yalnızca birkaç önemli noktaya dikkat etmeniz yeterli. Gelin, havlularınızı ilk haline döndürmenin yollarına birlikte bakalım!

YIKAMA TALİMATINA UYUN

Havlularınızı yıkamadan önce üzerlerinde bulunan yıkama talimatına dikkat edin. Hijyen sağlamak için kullandığınız yüksek ısı, havlularınızın çekmesine ve sertleşmesine neden olabilir.

ÇOK FAZLA DETERJAN KULLANMAYIN

Havlularınızı yıkarken çok fazla deterjan kullanmamaya özen gösterin. Emici özelliğe sahip olan havlular fazla deterjanı hapsedecekleri için durulanmaları zorlaşır. Bu durum ise havlularınızı sertleştirebilir.

HAVLULARINIZI AYRI YIKAYIN

Havluların kendine özgü bir kumaş yapısı olduğu için diğer kıyafetlerinizle birlikte yıkadığınızda sertleşmelerine neden olabilirsiniz. Ayrıca havlularınızı yıkarken çamaşır makinenizi en fazla yarısına kadar doldurmaya dikkat etmelisiniz. Eğer makinenizi fazla doldurursanız kullandığınız temizlik ürünlerinin tüm havlulara eşit bir şekilde dağılması zorlaşabilir.

YUMUŞATICI KULLANMAYIN

Yumuşatıcı, havluların üzerinde bir tabaka oluşturarak sertleşmesine ve emiciliğinin azalmasına neden olabilir. Havlularınızı yıkarken yumuşatıcı yerine amonyak ve beyaz sirke gibi doğal ürünleri tercih edebilirsiniz. Yumuşatıcı gözüne eklediğiniz bir miktar amonyak veya beyaz sirke sayesinde havlularınızın yumuşacık oluşuna siz de inanamayacaksınız!

KİREÇ ÖNLEYİCİ KULLANIN

Kireç sadece havlularınızın değil bütün kıyafetlerinizin baş düşmanı. Kireçli suda yıkanan havluların yapısı zamanla bozulur ve sertleşir. Yaşadığınız yerdeki şebeke suyunun ne kadar kireçli olduğunu öğrenebilir, uygun bir kireç önleyici ürün kullanarak bu sorunun önüne geçebilirsiniz.

HAVLULARINIZI ÜTÜLEYİN

Yıkama ve kurutma sonrası havlularınızı ütüleyerek yumuşamalarını sağlayabilirsiniz. Bazı havlular ütülemeye uygun olmadığı için ütülemeden önce etiketlerine bakmayı unutmayın.

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