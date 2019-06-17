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Havuç, ayva gibi sert yiyecekleri 3 yaşından önce eline vermeyin

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 17.06.2019 16:45 | Son Güncelleme

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzman Dr. Erkan Uçlar, çocukları ev kazalarından korumaya yönelik, "Bebeğiniz emeklemeye başladıktan sonra merdivenlerin başına ve sonuna, riskli olan oda kapılarına engeller koyun. Yemek yerken ayakta dolaşmasına izin vermeyin, havuç, ayva gibi sert yiyecekleri 3 yaşından önce eline vermeyin" dedi.

Havuç, ayva gibi sert yiyecekleri 3 yaşından önce eline vermeyin

Çocukluk çağında yaşam kayıplarının en önemli nedenleri arasında 5’inci sırada ev kazaları yer alıyor. Bunların en sık görülenleri arasında düşme, tıkanma, suda haşlanma, ateşle yanma, zehirlenme, temizlik maddelerini içme ve yeme, ilaç zehirlenmeleri ve elektrik çarpmaları yer alıyor. Ev kazalarının önlenmesinde anne, baba ve bakıcıların yeterince bilinçli olması büyük önem taşıyor.
Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Erkan Uçlar, çocukların evde yaşayabilecekleri kazalar ve korunma yolları hakkında bilgi verdi. Uçlar, ev kazalarında genellikle zeminin kaygan ve ıslak olması, yerde oyuncak ve diğer yabancı cisimlerin bulunması özellikle küçük çocukların düşmelerine zemin hazırladığını kaydetti. Pencere ve balkon kapılarının kontrolsüz bir şekilde açık tutulmasının, çocuğun yatağının çevresinde korkuluk bulunmamasının yaşamı tehdit edici kazalara yol açtığını belirten Uçlar, "Besin ve ilaç zehirlenmeleri, deterjan, kireç çözücü gibi ev kimyasallarla çocukların teması da zehirlenmelerin en önemli nedenleridir. Yaşanan kazalar sırasında panik yapılmaması çok önemlidir. Çocuğun güvenli bir şekilde kaza ortamından uzaklaştırdıktan sonra 112 gibi ilgili acil numaralar aranmalı ve profesyonel destek alınmalıdır. Acil gerekli olabilecek sağlık kuruluşu, zehir danışma merkezi, itfaiye ve güvenlikle ilgili numaraları mutlaka telefonunuzda kayıtlı bulundurulmalıdır" ifadelerinde bulundu.

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SERT YİYECEKELERŞ 3 YAŞINDAN ÖNCE ELİNE VERMEYİN

Ev kazalarından korunmak için 15 kural sıralayan Uzm. Dr. Uçlar, "Başta ilaçlar olmak üzere çocuğunuza zararlı olabilecek kimyasal maddeleri kapalı olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Küçük çocukları evde yalnız bırakmayın ve 12 yaşından küçük kardeşi ya da bir başka çocuğa emanet etmeyin. Evde ve arabanızda küçük bir acil yardım kiti bulundurun. Evde duman alarmı olmasını sağlayın. Özellikle eski binalardaki elektrik donanımlarının gerekli güvenlik standartlarını karşıladığından emin olun. Prizlerin çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde monte edilmiş olmasına dikkat edin. Ütü, ısıtıcı, fırın, blender gibi elektrikli ev aletlerinin fişlerinin aktif kullanım dışında çekili olduğundan emin olun. Kibrit, çakmak gibi yangına yol açabilecek aparatları küçük çocuklardan uzak tutun.

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Çocuklarınızı kaygan ve ıslak zeminlerde yalnız bırakmayın. Elinizde sıcak bir içecek varsa ya da bununla birlikte kesinlikle çocuğunuzu kucağınıza almayın. Yiyecek ve içeceklerin sıcaklığını kontrol etmeden bebeğinize vermeyin. Halı ve kilimlerin kaymasını önlemek için, bunların altına özel kaymayı önleyen malzemeler koyun. Dış kapınızı daima kilitli tutun. Bebek veya çocuğunuzun oynadığı oyuncakların yaşına uygun olmasına dikkat edin ve bunları düzenli olarak kontrol edin. Karyolanın üzerinde cibinlik kullanılıyorsa gergin ve destekli olmasına dikkat edin. Bebeğiniz emeklemeye başladıktan sonra merdivenlerin başına ve sonuna, riskli olan oda kapılarına engeller koyun. Yemek yerken ayakta dolaşmasına izin vermeyin, havuç, ayva gibi sert yiyecekleri 3 yaşından önce eline vermeyin" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
çocuk beslenme çocuk ev kazası

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