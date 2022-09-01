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Havva'yı gece boyu rehin alıp 51 yerinden bıçaklamıştı! Emre Duran tutuklandı

01.09.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 30 Ağustos günü 51 bıçak darbesi alarak yoğun bakıma kaldırılan Havva'nın tedavisi devam ederken, olayı gerçekleştiren Emre Duran tutuklandı. 'Cinsel saldırı', 'gasp', 'kasten yaralama' gibi birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Duran'ın, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle Çevirgen'i gece boyu rehin alıp, darbettiği ve bıçakla yaraladığı öğrenildi.

Havva'yı gece boyu rehin alıp 51 yerinden bıçaklamıştı! Emre Duran tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesi Lale Mahallesi 2250 Sokak'taki adrese 30 Ağustos'ta komşuların ihbarıyla giden polis ekipleri, Havva Çevirgen'i kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çevirgen'in gece saatlerinde vücudunun çeşitli yerlerinden 51 bıçak darbesi aldığı ve darbedildiği belirlendi. Çalışma başlatan polis, şüphelinin, Havva Çevirgen'in 4 ay önce dini nikahla birlikte yaşadığı Emre Duran olduğunu tespit etti. 'Cinsel saldırı', 'gasp', 'kasten yaralama' gibi birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Duran'ın, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle Çevirgen'i gece boyu rehin alıp, darbettiği ve bıçakla yaraladığı öğrenildi.

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''UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİ ALTINDAYDIK''

Polis, kaçan Emre Duran'ın Buca ilçesi Çaldıran Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiğini belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına alındı. Uyuşturucunun etkisi altında olduğu belirtilen Emre Duran, polisteki ifadesinde; Havva Çevirgen ile uyuşturucu madde 'metamfetamin' kullandıklarını, ardından da birbirlerini bıçakla yaradıklarını iddia etti. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Duran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada yoğun bakıma alınan Havva Çevirgen'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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(DHA)

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