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Hawaii, uzaktan çalışmaya geleceklerin gidiş-dönüş biletlerini karşılayacak

06.12.2020 01:22 | Son Güncelleme:
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Hawaii, uzaktan çalışmaya geleceklerin gidiş-dönüş biletlerini karşılayacak

Hawaii, koronavirüs krizi sırasında eyalet ekonomisine katkıda bulunmak için gelip çalışmak isteyenlerin gidiş dönüş uçak biletlerini karşılayacak.

Hawaii, koronavirüs krizi sırasında eyalet ekonomisine katkıda bulunmak için gelip çalışmak isteyenlerin gidiş dönüş uçak biletlerini karşılayacak.

ABD'nin takım adalardan oluşan eyaleti Hawaii, Movers and Shakas adı verilen geçici konaklama programı kapsamında ilk başvuruları 15 Aralık'a kadar alacak.

CNN'in haberine göre ilk aşamada gelip Hawaii'de yaşaması için 50 kişi seçilecek. Başvurabilmek için 18 yaşını aşmış ve uzaktan çalışabiliyor olmanız gerek.

Program şu aşamada sadece ABD'de yaşayanlardan başvuru alacak.

İlk elemenin ardından başka başvuru süreçleri de başlatılacak. Katılımcıların seçilmelerinin ardından bir ay içinde Hawaii'ye yerleşmesi ve en az 30 gün Hawaii'de kalması gerekecek.

Bir sivil toplum kuruluşunda çalışacaklar

Program için özellikli olarak Hawaii'nin yerel ekonomisine katkı sağlayacak kişiler seçilecek.

Seçilenlerin yetenekleri ve bilgileri doğrultusunda bir sivil toplum kuruluşunda her hafta birkaç saat çalışması gerekecek.

Programın kurucusu olan Jason Higa, pandemiyle beraber uzaktan çalışmanın artık bir norm haline geldiğini, aynı zamanda Hawaii'nin ABD'de kişi başına düşen koronavirüs vaka sayısında en düşük eyalet olduğunu söylerek katılımları teşvik etti.

Hawaii'de şimdiye kadar 18 bin koronavirüs vakası görüldü ve 200 kişi hayatını kaybetti.

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