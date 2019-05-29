Hayal kırıklığı ile nasıl başa çıkılır? İşte A’dan Z’ye bilinmesi gereken noktalar

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, hayal kırıklığında davranış kontrolleri hakkında A’dan Z’ye tüm bilinmesi gereken noktaları bizler için paylaştı.

Bazen hayal kırıklığı bir anda gelir ya da bazen gerçek anlamda son derece büyük ve yaşam tarzını değiştirmeye yönelik olarak kabul edilir. Ancak aynı zamanda küçük, can sıkıcı ve öfkelenmeye neden olabilecek şeyler de hayal kırıklığına neden olabilir.

Beyin, hayal kırıklığı ile başa çıkma konusunda zorluk çeker. Bunun en büyük nedenleri ise bireyin yaşadığı hayal kırıklığının sadece kendi üzerindeki değişiklikleri değil aynı zamanda içerisinde yer aldığı sosyal çevrenin ona karşı olan görüşlerini ne şekilde değiştirdiğidir.

NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Hayal kırıklığı ile başa çıkmanın ilk adımı yaşanılan durumu kabullenme ve bunu normalleştirmedir. Hayal kırıklığına neden olan durum başkalarında başına gelebilir. Herkes hayatında hayal kırıklığı yaşar ve bunların bazıları içinde bulunulan durumdan daha büyük ya da daha küçük olabilir.

Ayrıca durumu yeni bir bakış açısıyla değerlendirmekte hayal kırıklığı ile başa çıkmanın önemli yöntemlerinden birisidir. Bu noktada yapılması gereken kişinin hayal kırıklığına sebep olan durumu farklı bir açıyla ele alması ve duygusal yönden değerlendirmek yerine nesnel bir bakış açısı takınmasıdır. Bu sayede yaşanan hayal kırıklığı bir tecrübeye dönüştürülerek ileride benzer bir durumdan kaçınmak için kullanılabilir.