KADIN

Hayal kırıklığı ile nasıl başa çıkılır? İşte A’dan Z’ye bilinmesi gereken noktalar

burak.toprak burak.toprak
RUH SAĞLIĞI HABERLERİ  | 29.05.2019 11:47 | Son Güncelleme

Hayal kırıklığıyla başa çıkabilmek en zor duygu durumlarından biridir, üstelik aldatıcıdır da. Çünkü hemen hemen her gün hayal kırıklığı yaşatabilecek yeni durumlarla karşı karşıya kalmak söz konusu olabiliyor.

Hayal kırıklığı ile nasıl başa çıkılır? İşte A’dan Z’ye bilinmesi gereken noktalar

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, hayal kırıklığında davranış kontrolleri hakkında A’dan Z’ye tüm bilinmesi gereken noktaları bizler için paylaştı.

Bazen hayal kırıklığı bir anda gelir ya da bazen gerçek anlamda son derece büyük ve yaşam tarzını değiştirmeye yönelik olarak kabul edilir. Ancak aynı zamanda küçük, can sıkıcı ve öfkelenmeye neden olabilecek şeyler de hayal kırıklığına neden olabilir.

Beyin, hayal kırıklığı ile başa çıkma konusunda zorluk çeker. Bunun en büyük nedenleri ise bireyin yaşadığı hayal kırıklığının sadece kendi üzerindeki değişiklikleri değil aynı zamanda içerisinde yer aldığı sosyal çevrenin ona karşı olan görüşlerini ne şekilde değiştirdiğidir.

NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Hayal kırıklığı ile başa çıkmanın ilk adımı yaşanılan durumu kabullenme ve bunu normalleştirmedir. Hayal kırıklığına neden olan durum başkalarında başına gelebilir. Herkes hayatında hayal kırıklığı yaşar ve bunların bazıları içinde bulunulan durumdan daha büyük ya da daha küçük olabilir.

Ayrıca durumu yeni bir bakış açısıyla değerlendirmekte hayal kırıklığı ile başa çıkmanın önemli yöntemlerinden birisidir. Bu noktada yapılması gereken kişinin hayal kırıklığına sebep olan durumu farklı bir açıyla ele alması ve duygusal yönden değerlendirmek yerine nesnel bir bakış açısı takınmasıdır. Bu sayede yaşanan hayal kırıklığı bir tecrübeye dönüştürülerek ileride benzer bir durumdan kaçınmak için kullanılabilir.

GELECEĞE BAKIŞ

Hayal kırıklığı yaşanıldığında yapılması gerekenlerden bir tanesi de kişinin kendisi ile konuşma şeklini değiştirmesidir. Yaşanılan durumun ne kadar kötü olduğuna odaklanmak yerine bu durumdan çıkmak için atılması gereken bir sonraki adıma odaklanmak son derece olumlu sonuçlar doğurur.

Olumlu cümleler kurmak ve durum her ne kadar zor olursa olsun üstesinden gelmeye yönelik planlar yapmak her zaman yararlıdır. Ancak bu planlar başka bir ülkeye taşınmak gibi büyük planlar değil onun yerine daha küçük hedefli ve daha kolay yapılabilecek planlar olmalı. Bu planlar gerçekleştiğinde birey bir sonraki adımı atma konusunda daha hevesli olur. Bir şeyi tamamlamak ya da başarmak bireyin kendine kendisini kanıtlama şansı tanır.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

www.buraktoprak.com
Facebook: @psikiyatristburaktoprak
Instagram: @psikiyatristburaktoprak
YouTube – Psikiyatrist Dr. Burak Toprak

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Mutluluk ve başarının sırrı!Mutluluk ve başarının sırrı!
Plaza ve ofis hayatında tükenmişlik sendromu, boğulmuşluk hissi mi yaşıyorsunuz?Plaza ve ofis hayatında tükenmişlik sendromu, boğulmuşluk hissi mi yaşıyorsunuz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hayal kırıklığı ile nasıl başa çıkılır hayal kırıklığında davranış kontrolleri

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz böyle veda etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz böyle veda etti!

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı

Üstünden para kazandı, menopoza girince...

Üstünden para kazandı, menopoza girince...

Yıllarca zorbalığa uğradı, şimdi kadınlara bedenlerini sevmeleri ve kendilerini seksi hissetmeleri için ilham vermek istiyor

Yıllarca zorbalığa uğradı, şimdi kadınlara bedenlerini sevmeleri ve kendilerini seksi hissetmeleri için ilham vermek istiyor

Regl tabusunu yıkmak için ücretsiz ped ve tampon dağıtılacak!

Regl tabusunu yıkmak için ücretsiz ped ve tampon dağıtılacak!

Uyluk, kalça ve basen bölgelerinde ortaya çıkabilen durumlar...

Uyluk, kalça ve basen bölgelerinde ortaya çıkabilen durumlar...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İsminizdeki gizli sır! Adınız karakterinizi etkiliyor

İsminizdeki gizli sır! Adınız karakterinizi etkiliyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Adım Adım Karakter Analizi

Adım Adım Karakter Analizi

El Çizgileriniz Ne Anlama Geliyor?

El Çizgileriniz Ne Anlama Geliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mutluluk ve başarının sırrı: Esneklik ve Dayanıklılık

Mutluluk ve başarının sırrı!

Plaza ve ofis hayatında tükenmişlik sendromu, boğulmuşluk hissi mi yaşıyorsunuz?

Plaza ve ofis hayatında tükenmişlik sendromu, boğulmuşluk hissi mi yaşıyorsunuz?

Kariyerimde tükenmişlik sendromuyla nasıl başa çıkabilirim?

Kariyerimde tükenmişlik sendromuyla nasıl başa çıkabilirim?

Kontrol edilemeyen alışveriş psikolojisi

Kontrol edilemeyen alışveriş psikolojisi

İlişkilerinizde bu 8 maddeye uyabiliyorsanız, güven hesabınız artıyor demektir

İlişkilerinizde bu 8 maddeye uyabiliyorsanız, güven hesabınız artıyor demektir

Öfkenizi kontrol edebiliyor musunuz?

Öfkenizi kontrol edebiliyor musunuz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.