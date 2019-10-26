HABER

 'HAYALET' SİLAH ŞEBEKESİ OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR SERGİLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 11:45 | Son Güncelleme

                 İSTANBUL merkezli 10 ilde silah üretimi ve ticareti yaptığı belirlenen 4'ü İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde görevli polis toplam 32 kişi adliyeye sevk edildi.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)
İSTANBUL merkezli 10 ilde silah üretimi ve ticareti yaptığı belirlenen 4'ü İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde görevli polis toplam 32 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen silah ve silah parçaları emniyette sergilendi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 22 Ekim'de İstanbul, Konya, Kocaeli, Aydın, İzmir, Van, Bingöl, Düzce, Sakarya ve Bursa'da 3'ü silah imalathanesi olmak üzere 129 adrese düzenlediği baskında 4'ü polis toplam 83 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri adreslerde yaptığı aramalarda 54 tabanca, 520 gram metamfetamin, yaklaşık 7 bin mermi ile 50 şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden 51'i Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kriminal Daire Başkanlığına bağlı İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde görevli 4 polis, şebeke lideri olduğu iddia edilen Mustafa K. ve Makine Mühendisi ortağı Mustafa A.'nın da aralarında bulunduğu toplam 32 kişi Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine sevk edildi. Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan ve henüz yakalanamayan 23 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Şüphelilerin adreslerine ve silah imalathanelerinde ele geçirilen silah ve silah parçaları sergilendi. Şüphelilerin ürettiği anahtarlık şeklindeki 2 mermi kapasiteli suikast silahı ise silahlar arasında en dikkat çekeni oldu.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Şüphelilerin polis araçlarına bindirilmesi
-Ele geçirilen silahlar
-Sergiden görüntü
-Silah parçaları
-Anahtarlık suikast silahı
-Genel ve detaylar

PARTNER Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu! Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu!
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 14 kişi tutuklandıBursa'daki uyuşturucu operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Gözlerini kaybedenler için protez göz tasarlıyorGözlerini kaybedenler için protez göz tasarlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ operasyonunda yakalananlar arasında 'finans sorumlusu' da var!

Operasyonda yakalananlar arasında o da var!

Van'da terör operasyonu! PKK'ya 'Kıran' darbesi

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Son dakika... Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.