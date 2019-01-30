Hayâller bu atölyede gerçeğe dönüşüyor

Bursa’nın İnegöl Belediyesi’nin Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi’nde hayata geçirdiği ‘Hayâl Atölyesi’nde hayaller gerçeğe dönüşmeye başladı. Atölyenin ilk konukları Dipsizgöl Ortaokulu öğrencileri oldu.

İnegöl Belediyesi’nin Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde oluşturduğu Hayâl Atölyesi faaliyete başladı. Sıfır atık projesinin de yürütüldüğü atölyede Millî Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği 7’nci sınıf öğrencileri atık malzemelerden yeni ürünler yapıyor. Atölyenin ilk misafirleri Dipsizgöl Ortaokulu oldu. Öğrenciler bugün Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi’ne gelerek hayâl atölyelerinde hayâllerini gerçeğe dönüştürme fırsatı buldu.

Belediye Başkanı Alper Taban da atölyeyi ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Adil Kansu ve beraberindeki AK Partili yöneticilerle birlikte yapılan ziyarette hem engelli öğrenciler hem de öğrencilerle sohbet edildi. Taban, “İçerisinde bulunduğumuz mekân, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde isminde de bir değişiklik yaptığımız Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi olarak isimlendirdiğimiz bir merkez. Burada kurduğumuz Hayâl Atölyesi ile de hem engellilerin, hem de okullarımızdan öğrencilerin gelip hayâllerini gerçeğe dönüştürmesini arzû etmiştik. Burada birden fazla faydayı planladık. Bunlardan bir tanesi, Emine Hanımın başlattığı sıfır atık projesini şehrimizde uygulamaktı. Sıfır atıktan kasdımız, hayatımızdaki atıkları asgarîye indirebilmek ve eğer ortaya çıkan bir atık varsa bunu faydalı bir hâle dönüştürerek yeniden kazanmaya çalışmak. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol gereği de 7’nci sınıf öğrencilerimizin buraya gelerek atölyelerimizden faydalanmalarını arzû ettik. Bu çağrıya ilk cevap veren okulumuz Dipsizgöl Ortaokulu oldu. Ben burada kıymetli okul idarecilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum bu konuda sorumluluk aldıkları için” şeklinde konuştu.

