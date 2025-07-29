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Hayallerini yaşayan kadın... 'Erken ölüm riski taşıyan' kadın, hastalığını öğrenince hayallerini ertelemedi: 7 aylık oğluna 'Dağhan' adını verdi...

Antalya’da 10 yıl önce akromegali teşhisi konulan 32 yaşındaki Sema Doğan Öztürk, doktorunun “Bu hastalık erken öldürür” sözleri üzerine hayatında köklü bir değişiklik yapmaya karar verdi. Dağcılık, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü, su sporları ve kamp etkinliklerine yönelen Öztürk, sporla dolu bir yaşam tarzı benimsedi.

Hayallerini yaşayan kadın... 'Erken ölüm riski taşıyan' kadın, hastalığını öğrenince hayallerini ertelemedi: 7 aylık oğluna 'Dağhan' adını verdi...

Antalya'da oturan Sema Doğan Öztürk, 10 yıl önce kontrol amaçlı gittiği hastanede hormon testi için analiz yapılırken tıbbi sekreterin bilgisayarda farkında olmadan prolaktin ölçümü talep etmesi sonucu akromegali hastası olduğunu öğrendi.

Hayallerini yaşayan kadın... Erken ölüm riski taşıyan kadın, hastalığını öğrenince hayallerini ertelemedi: 7 aylık oğluna Dağhan adını verdi... 1

'BU HASTALIK ERKEN ÖLDÜRÜR'

Yanlışlıkla istenen test sonrası sonuçlarda prolaktin değeri yüksek çıkınca farklı testler de uygulanan Öztürk'ün vücudunda, growth (büyüme) hormonunun fazlalığı fark edildi. Tetkiklerde, halk arasında 'büyüme hastalığı' olarak bilinen akromegali teşhisi konulan Sema Doğan Öztürk, vücudunun fazla büyüme hormonu salgıladığını öğrendi.

Hayallerini yaşayan kadın... Erken ölüm riski taşıyan kadın, hastalığını öğrenince hayallerini ertelemedi: 7 aylık oğluna Dağhan adını verdi... 2

Tedavi sürecini aksatmadan yürüten Öztürk, doktorunun 'Bu hastalık erken öldürür' sözüyle hayatında değişiklik yapmaya karar verdi.

Hayallerini yaşayan kadın... Erken ölüm riski taşıyan kadın, hastalığını öğrenince hayallerini ertelemedi: 7 aylık oğluna Dağhan adını verdi... 3

'HAYALLERİNİN PEŞİNDE KOŞAN GEZGİN'

Çocukluğunda dağlara tırmanma hayali kuran Sema Doğan Öztürk, ilk etapta tırmanış eğitimi aldı. Daha sonra Antalya ve çeşitli illerde dağlara tırmanış yapan Öztürk, Türkiye'nin farklı illerine seyahat gerçekleştirdi.

Hayallerini yaşayan kadın... Erken ölüm riski taşıyan kadın, hastalığını öğrenince hayallerini ertelemedi: 7 aylık oğluna Dağhan adını verdi... 4

Her ilin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini ziyaret eden Sema Doğan Öztürk, kendisini gezgin olarak tanımlayıp, yaşamını hayallerini gerçekleştirmeye adadı.

Hayallerini yaşayan kadın... Erken ölüm riski taşıyan kadın, hastalığını öğrenince hayallerini ertelemedi: 7 aylık oğluna Dağhan adını verdi... 5

OĞLUNA 'DAĞHAN' ADINI VERDİ

Kendisini 'aklına ilk geleni yapan', 'hayallerinin peşinde koşan gezgin' sözleriyle tanımlayan Öztürk, katıldığı aktivitelerde tanışıp 3 yıl önce evlendiği Oğuz Öztürk ile hayallerini gerçekleştirmeyi sürdürdü.

Hayallerini yaşayan kadın... Erken ölüm riski taşıyan kadın, hastalığını öğrenince hayallerini ertelemedi: 7 aylık oğluna Dağhan adını verdi... 6

Hamilelik sürecinde de kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü ile kano sürüşü ve su sporları yapan Sema Doğan Öztürk, tırmanış tutkusu dolayısıyla 7 aylık oğluna 'Dağhan' adını verdi.

Hayallerini yaşayan kadın... Erken ölüm riski taşıyan kadın, hastalığını öğrenince hayallerini ertelemedi: 7 aylık oğluna Dağhan adını verdi... 7

Eşi, çocuğuyla sportif aktivitelerini sürdüren, gezdiği yerlerde yaşadıklarını fotoğraflayan Öztürk, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla sevincini, heyecanını, gözlemini aktarmaya devam etti.

Hayallerini yaşayan kadın... Erken ölüm riski taşıyan kadın, hastalığını öğrenince hayallerini ertelemedi: 7 aylık oğluna Dağhan adını verdi... 8

"DAĞDA TANIŞTIK, DAĞDA EVLENDİK"

Sağlık sorununu öğrendikten sonra hayallerini ertelememeye karar verdiğini belirten Sema Doğan Öztürk, hastalığının şu ana kadar vücudunda görünür herhangi bir belirti göstermediğini söyledi.

Hayallerini yaşayan kadın... Erken ölüm riski taşıyan kadın, hastalığını öğrenince hayallerini ertelemedi: 7 aylık oğluna Dağhan adını verdi... 9

Öztürk, "Eşimle dağda tanıştık, dağda evlendik. Oğlumuz Dağhan ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hamileyken de tırmanış, doğa ve spora devam ettik" dedi.

Hayallerini yaşayan kadın... Erken ölüm riski taşıyan kadın, hastalığını öğrenince hayallerini ertelemedi: 7 aylık oğluna Dağhan adını verdi... 10

(DHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya hormonal bozukluk büyüme
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