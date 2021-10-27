Hayallerinizden bir adım geride durmayın! Selfie ve fotoğraf çekerken sık yapılan yanlışlar...

Güzel bir ortam, muhteşem bir hava ve kaliteli kamerası olan bir telefon, selfie çekmek için en uygun temel bileşenlerden. Ama buna rağmen istediğiniz gibi çıkmayan selfieler ve hayal kırıklığı yaratan fotoğraflar olmuyor değil. Peki neden? İşte fotoğraf ve selfie çekim esnasında sık sık yapılan yanlışlar...
Fotoğraf çekilirken yanlış nesneyi veya kişiyi netleme, yapılan en büyük hatalardan biridir.
Bazı fotoğraflarda ve selfielerde keskinlik esas unsur.
Fakat efektler bizi bu keskinlikten uzaklaştırıp adeta un kurabiyesi moduna getirir!
Işığın tersten gelmesi çekilen görüntünün karanlık olmasına yol açar.
Yetersiz ışık kullanımı da sizi olduğunuzdan daha karanlık bir fonda gösterir.
Az ışık kadar fazla ışık kullanılması da sıkça yapılan hatalardan biri.
Ruh gibi bir görüntü sunan fazla ışık, rahatsızlık verici görseller ortaya çıkarabilir.
Fotoğraf ve selfie çekmek için belli başlı çekim ölçekleri bulunur.
Göz, ilk önce önde gördüğünü algılasa da bir süre sonra arka plana dikkati kayar.
Hatalı bir arka plan kullanırsanız, bu durum izleyicinin veya sizin gözünüze direkt olarak takılır.
Duruş şekli ve arka plan önemli etkenler.
Arka planı doğru eşyalarla donatmalısınız.
Ayna pozlarının bir diğer tehlikesi ise kirli aynalar.
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