Hayallerinizden bir adım geride durmayın! Selfie ve fotoğraf çekerken sık yapılan yanlışlar...

Güzel bir ortam, muhteşem bir hava ve kaliteli kamerası olan bir telefon, selfie çekmek için en uygun temel bileşenlerden. Ama buna rağmen istediğiniz gibi çıkmayan selfieler ve hayal kırıklığı yaratan fotoğraflar olmuyor değil. Peki neden? İşte fotoğraf ve selfie çekim esnasında sık sık yapılan yanlışlar...

YANLIŞ NETLEME

Fotoğraf çekilirken yanlış nesneyi veya kişiyi netleme, yapılan en büyük hatalardan biridir.

Bunun önüne geçmek için telefon veya kameranızın netleme ayarlarını düzenleyebilir ve çekim esnasında ekrana dokunarak ayarlama yapabilirsiniz.

EFEKT KULLANIMI

Bazı fotoğraflarda ve selfielerde keskinlik esas unsur.

Fakat efektler bizi bu keskinlikten uzaklaştırıp adeta un kurabiyesi moduna getirir!

Efektleri minimum derecede kullanmak ve pürüzsüzleşmenin önüne geçmek bu soruna çözüm getirir.

TERS VEYA ZAYIF IŞIK

Işığın tersten gelmesi çekilen görüntünün karanlık olmasına yol açar.

Yetersiz ışık kullanımı da sizi olduğunuzdan daha karanlık bir fonda gösterir.

Yapay veya doğal hangi ışık olursa olsun, ışığı önden almalı ve gereksiz koyuluklardan kurtulmalısınız.

FAZLA IŞIK

Az ışık kadar fazla ışık kullanılması da sıkça yapılan hatalardan biri.

Ruh gibi bir görüntü sunan fazla ışık, rahatsızlık verici görseller ortaya çıkarabilir.

Işığın ayarı bulunan ortama ve ışıklandırmaya göre yapılmalı.

HATALI POZLAMA

Fotoğraf ve selfie çekmek için belli başlı çekim ölçekleri bulunur.

Çekim ölçeklerine ve altın oranlara dikkat etmek yanlış pozlamanın önüne geçer ve size daha iyi görüntüler sunar.

ARKA PLAN

Göz, ilk önce önde gördüğünü algılasa da bir süre sonra arka plana dikkati kayar.

Hatalı bir arka plan kullanırsanız, bu durum izleyicinin veya sizin gözünüze direkt olarak takılır.

Çekim sırasında arka plana dikkat etmeli, ana öğenin veya kişinin önüne geçmeyecek şekilde düzenlenmelisiniz.

AYNA POZLARI