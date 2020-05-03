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  4. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında yeni özellik! Maske kodu alınabilecek

'Hayat Eve Sığar' uygulamasında yeni özellik! Maske kodu alınabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 22:18 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca hizmete sunulan, mobil marketlerden ücretsiz indirilebilen "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile artık maske kodu alınabilecek.

'Hayat Eve Sığar' uygulamasında yeni özellik! Maske kodu alınabilecek

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadale kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebildikleri "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına yeni bir güncelleme geldi.

Güncelleme ile artık ücretsiz maske kodu Hayat Eve Sığar uygulamasındaki "Sağlık Durumu" sekmesi altından alınabiliyor.

UYGULAMA RİSK DURUMUNU ANLIK GÖSTERİYOR

Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebiliyor.

Uygulamadaki harita üzerinde, risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor.

Vatandaşlar, onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebiliyor. Bu şekilde sevdikleri kişilerin de riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu da uygulama üzerinden incelenebiliyor. (TRT Haber)

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