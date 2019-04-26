KADIN

Hayat kurtaran ağda! Rahim ağzı kanseri taramasını teşvik eden kampanya oldukça dikkat çekici

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 26.04.2019 09:21 | Son Güncelleme

Son yıllarda yapılan araştırmalarda smear testi olarak da bilinen rahim ağzı kanserinin tespitine yönelik testleri, kadınların yaptırmayı tercih etmemesi nedeniyle yeni bir kampanya başlatıldı.

Hayat kurtaran ağda! Rahim ağzı kanseri taramasını teşvik eden kampanya oldukça dikkat çekici

Live saving wax (hayat kurtaran ağda) başlığıyla başlatılan kampanya kapsamında ülkenin dört bir yanındaki 500’den fazla güzellik salonunda kadınları bu konuda bilgilendirerek testlere katılmaları konusunda bilgilendirecek.

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Erken teşhise imkan tanıyan bir hastalık olmasına rağmen kadınların bu konuda duyarlı olmamasından dert yanan yetkililer, kampanya ile farkındalık oluşturabileceklerini düşünüyor.

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Tarama testlerinde şu anda son 20 yılın en düşük seviyesinde olduklarını açıklayan yetkililer, kadınların sıkça tercih ettiği güzellik salonları sayesinde başarıya ulaşacaklarından eminler.

Bu kapsamda güzellik salonları, konu hakkında bilgiler içeren görsellerle desteklenecek ve salon çalışanları serviks kanseri (rahim ağzı kanseri) hakkında müşterilere bilgi verecek. Kampanya için güzellik salonlarının seçilmesinin en büyük nedeni ise yapılan bir araştırmaya göre kadınların yüzde 47’sinin her türlü sorununu güzellik salonlarında çalışanlar ile çok rahat konuşabilmesi.

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Araştırmaya göre ortaya çıkan sonuçlardan birisi de kadınların yüzde 75’i güzellik salonu çalışanlarının verdiği tavsiyeleri dinliyor ve uyguluyor. Tarama Programları Direktörü Profesör Anne Mackie, kampanya kapsamında güzellik salonları ile çalışmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

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Prof. Mackie, dünyadaki milyonlarca kadının hayat kurtaran bu testlerden kendini mahrum bırakmasının büyük bir endişe kaynağı olduğunu düşünüyor.

British Cancer Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre, smear testi için davet edilen herkes düzenli olarak bir randevuya katılırsa rahim ağzı kanseri vakalarının yüzde 83'ü önlenebilir.

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Anahtar Kelimeler:
serviks kanseri farkındalık rahim ağzı kanseri güzellik merkezi

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