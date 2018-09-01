Hayat kurtaran pratik bilgiler

Peki, dondurma işleminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmemiş olduğundan nasıl emin olabilirsiniz?

Bunları biliyor musunuz?

1 / 104 Bir bardağın içerisine su doldurun ve buzluğa koyun. Bardaktaki su donduktan sonra üzerine bir tane demir para yerleştirin ve buzluğu kapatın.

2 / 104 Döndüğünüzde para hala donmuş suyun üzerindeyse, yiyecekleriniz sağlıklı demektir.Para, bardağın dibine çökmüş ise o yiyecekleri sakın yemeyin. Bu, buzdolabınızın yiyecekleri yeterince soğutamadığını ve yiyecekleri koruyan buzun eridiğini gösterir. Demir parayı ne kadar dipte bulursanız, yiyeceklerinin bakterilenmiş ya da çürümüş olma riski artacaktır.

3 / 104 Araç sahipleri kışın hemen hemen her gün araba camında buğu oluşmasından şikayet ederler.

4 / 104 İlk olarak banyonuzda her zaman elinizin altında bulunan traş köpüğü ve bir bez alın.

5 / 104 Araç camınızdaki buğulanmayı iyice temizleyin ve camdaki nemi alın. Daha sonra araba camınıza traş köpüğünü sıkın ve bir bez yardımıyla iyice yayın.

6 / 104 Sonrasında temiz bir bez yardımıyla traş köpüğünü temizleyip yolunuza devam edebilirsiniz.

7 / 104 2 diş izi gördüyseniz, bilin ki yılan zehirlidir ama sıralı dişler yılanın zehirli olmadığını gösterir.

8 / 104 Bir tişört kirli suyu 1 saat içinde şekildeki gibi temizler.

9 / 104 Kolay ve büyük bir ateş yakmak için bir yumurta kartonunu kullanın.

10 / 104 Klozetleri daha detaylı temizlemek isteyenler diş fırçasını bükerek, zor ulaşılan noktalardaki bakteri ve kirleri kolaylıkla temizleyebilir.

11 / 104 Bunun için kullanılmayan diş fırçasını kırmadan bükmek gerekiyor.

12 / 104 Bükme işlemini alimünyum folyo ile sararak çakmak yardımıyla biraz ısı verip yapabilirsiniz.

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18 / 104 Pratik bilgiler ile zamandan ve paradan tasarruf edip mucizevi sonuçlar almanız mümkün. İşte birbirinden ilginç pratik bilgiler...

19 / 104 Meyve ve sebzelerin kabuklarını kolayca soyabilmeye olanak sağlayan soyacaklara sahip değilseniz bıçağa tel takarak pratik çözüm elde edebilirsiniz.

20 / 104 İşte, bıçağa tel takarak salatalık ve patates soymanın yöntemi...

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27 / 104 Ceviz cila özelliğine sahip bir yiyecektir. Bu sebeple mobilya çiziği çok derin değilse ceviz sayesinde kapatılabilir.

28 / 104 Ceviz ile ahşaplarda oluşan çizikler anında kaybolur.

29 / 104 Çizikleri yok etmek için cevizi kabuğundan ayırın ve sorunlu bölgeyi çizik ve leke gidinceye dek ovalayın.

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35 / 104 Parmağınız kırıldığında doktora yetişene kadar atel yapmak isterseniz bir kürdan ve bir lastik size yeterli olan malzemedir.

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38 / 104 Yumurta içerdiği protein ve kalsiyum sayesinde oldukça faydalı bir besin.

39 / 104 Özellikle yumurtanın kabuğunda yer alan kalsiyum miktarının da çok fazla olduğu biliniyor. Bu nedenle yumurta kabuğu ve suyu çok çeşitli yerlerde işinize yarayacaktır.

40 / 104 Örneğin yumurta kabuğunu bahçecilik işlerinde kullanabilirsiniz. Çünkü yumurta kabuğunda yüksek miktarda mineral ve protein bulunur.

41 / 104 Eğer kabukları çöpe atmak yerine iyice ufalayıp toz haline getirdikten sonra toprağa gömerseniz, bitkileriniz daha gür çıkacaktır.

42 / 104 Arabanızdaki ufak çiziklerden aynı renkteki oje ile kurtulabilirsiniz. 2-3 kt sürmeniz yeterli. Ön camda çatlak oluştuğunda da şeffaf oje sürün. Oje, minik çatlakların büyümesini engelleyecektir.

43 / 104 Yuvasına küçük gelen pilleri kullanabilmek için kalan boşluklara alüminyum folyo ekleyebilirsiniz.

44 / 104 Sahte yiyecek üretimiyle korku salan Çin, plastikten pirinç üretti.

45 / 104 Neyse ki pirinç aroması eklenerek yapılan plastik pirincin gerçekliğinin test edilmesi için bir yol geliştirildi. Pişmemiş bir yemek kaşığı pirinci, bir bardak soğuk suya koyun.

46 / 104 Eğer pirincin tamamı suyun dibine gömülürse, bir sorun yok.

47 / 104 Diğer yandan pirinç taneleri suyun yüzüne çıkarsa organik değil.

48 / 104 Araç kullanan hemen herkesin başına küçük kazalar gelir. Bunlar sonucu araçlarda oluşan kozmetik hasarlar görüntü açısından kötüdür.

49 / 104 Birçok kullanıcı bu hasarlar için tamircinin yolunu tutuyor. Ancak özellikle araç tamponlardındaki ezilme ve göçmeleri kolaylıkla düzeltmek mümkün.

50 / 104 Uzakdoğulu bir sürücü tamponu çöken aracına sıcak su dökerek tamponu eski haline getirdi. Sıcak suyu döktükten sonra kaputu açıp içeriden baskı uyguluyor ve işte sonuç...

51 / 104 Tamponun son hali.

52 / 104 Bahçe ile uğraşmanın rahatlatıcı etkisi olsa da, bu huzur veren aktivitenin zorlukları da yok değil. Mesela özenle ektiğiniz bitkiler, ezilebilir ya da bitkilerin dalları kırılabilir.

53 / 104 Bunun için çözüm ise toprağa çatal batırmak! Çatal, ektiğiniz bitkileri hayvanlardan koruyacak. Siz de gönül rahatlığıyla bahçecilik işlerinizi yapabileceksiniz.

54 / 104 İçindeki madde bozulduğu için bir gaz açığa çıkar ve bu gaz da yumurtayı su üstüne çıkarır. Yani batmayan yumurta bozuktur.

55 / 104 Tenceredeki yemeğin taşmamasını istiyorsanız üzerine tahta bir kaşık bırakın. Asla taşmayacaktır.

56 / 104 Cep telefonu kamerlarınızı silgi ile silerek netleştirebilirsiniz.

57 / 104 Çin kültüründe çayın çok soğuk ve çok sıcak olması küfürdür. Çünkü soğuk ve sıcak olan çay mide zarını zedeler ve bu karşıdaki insana büyük ölçüde zarar verir. Bir nevi uzun zamanlı zehirleme yöntemidir.

58 / 104 Bal, bozulmayan tek maddedir. Işık ve ısıya maruz kalmayan bal binlerce yıl sonra bile tüketilebilir. Mısır'da birçok tapınak içinden çıkan balın hala yenilebildiği görülmüştür.

59 / 104 Avokado çok hızlı bir şekilde kararır ve üzerinde bakteri ürer. Buna izin vermeden tüketmelisiniz. Ayrıca Avokado kuşlar için zehirlidir.

60 / 104 Biberin çok acı olduğunu rengine bakarak değil boyutuna bakarak anlayabilirsiniz. Küçük biber her zaman daha çok acıdır.

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67 / 104 Soğan doğrarken ağlamak istemiyorsanız, doğramaya başlamadan önce soğanları 15 dakika buzlukta bekletin.

68 / 104 Dolmalık biber alırken, biberin altına bakın. 3 yumru görürseniz, erkek biber demektir. 4 yumru görürseniz, dişi biber demektir. Dişi biberler daha tatlıdır ve onları taze iken kullanmak daha iyidir. Erkek biberler daha serttir ve daha lezzetlilerdir. Dolayısıyla farklı yemekler için kullanımı daha uygundur.

69 / 104 Herhangi bir hamur işi yapacağınız zaman, yumurtanızın bittiğini fark ettiğinizde, yumurta yerine muz kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? 1 adet yumurta, yarım muza eşittir.

70 / 104 Bir tutam tuz ve tarçın ile kahvelerinizi daha lezzetli yapabilirsiniz. Kaynatmadan önce kahveye bir tutam tuz ve tarçın ekleyin. Tuz, kahve çekirdeklerinin acı tadını alırken, tarçın harika bir lezzet katıyor.

71 / 104 Haşlanmış yumurtaları daha kolay soymak için, tencerenin içine bir parça limon koyabilirsiniz. Bu arada, yarım çay kaşığı kabartma tozu da aynı etkiyi yaratıyor.

72 / 104 Son günlerde sıkça kullanılan bir yöntem ile kışın ayaklarınızı sıcak tutmanız mümkün.

73 / 104 Ayakkabı astarını botunuzdan çıkarın.

74 / 104 Ayakkabı astarını örtünün üzerine koyarak kalemle iki kalıp çıkartın.

75 / 104 Kalıpları makasla kesin.

76 / 104 Artık ayağınızı soğuktan koruyacak ve güneşi çekecek bir korumalığınız var.

77 / 104 Şimdi bunu botunuzun tabanına yerleştirin.

78 / 104 Üzerine de ayakkabı astarını koyun.

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90 / 104 Evinizin kapalı garajı varsa ve park etmekte zorlanıyorsanız tavandan bir tenis topu sarkıtarak camınızdaki belirli bir işaret noktasına geldiğinde aracınızı durdurmanız gerektiğini anlarsınız.

91 / 104 Öncelikle 2 adet bulaşık süngeri gerek. Bulaşık süngerinin sünger kısmı ile tel kısmı arasında bir oyun açın

92 / 104 Kesilen oyuğun içine mıknatıs yerleştiriyoruz.

93 / 104 İlk süngere yaptığımız işlemi şimdi diğer süngere yapıyoruz ama ilk süngere koyulan mıknatısın zıt kutbunu koymamız gerekiyor bu süngerin içine.

94 / 104 Ve işte sonuç..

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