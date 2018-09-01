Hayat kurtaran pratik bilgiler

Peki, dondurma işleminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmemiş olduğundan nasıl emin olabilirsiniz?
Bunları biliyor musunuz?
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Bir bardağın içerisine su doldurun ve buzluğa koyun. Bardaktaki su donduktan sonra üzerine bir tane demir para yerleştirin ve buzluğu kapatın.
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Döndüğünüzde para hala donmuş suyun üzerindeyse, yiyecekleriniz sağlıklı demektir.Para, bardağın dibine çökmüş ise o yiyecekleri sakın yemeyin. Bu, buzdolabınızın yiyecekleri yeterince soğutamadığını ve yiyecekleri koruyan buzun eridiğini gösterir. Demir parayı ne kadar dipte bulursanız, yiyeceklerinin bakterilenmiş ya da çürümüş olma riski artacaktır.
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Araç sahipleri kışın hemen hemen her gün araba camında buğu oluşmasından şikayet ederler.
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İlk olarak banyonuzda her zaman elinizin altında bulunan traş köpüğü ve bir bez alın.
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Araç camınızdaki buğulanmayı iyice temizleyin ve camdaki nemi alın. Daha sonra araba camınıza traş köpüğünü sıkın ve bir bez yardımıyla iyice yayın.
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Sonrasında temiz bir bez yardımıyla traş köpüğünü temizleyip yolunuza devam edebilirsiniz.
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2 diş izi gördüyseniz, bilin ki yılan zehirlidir ama sıralı dişler yılanın zehirli olmadığını gösterir.
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Bir tişört kirli suyu 1 saat içinde şekildeki gibi temizler.
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Kolay ve büyük bir ateş yakmak için bir yumurta kartonunu kullanın.
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Klozetleri daha detaylı temizlemek isteyenler diş fırçasını bükerek, zor ulaşılan noktalardaki bakteri ve kirleri kolaylıkla temizleyebilir.
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Bunun için kullanılmayan diş fırçasını kırmadan bükmek gerekiyor.
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Bükme işlemini alimünyum folyo ile sararak çakmak yardımıyla biraz ısı verip yapabilirsiniz.
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Pratik bilgiler ile zamandan ve paradan tasarruf edip mucizevi sonuçlar almanız mümkün. İşte birbirinden ilginç pratik bilgiler...
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Meyve ve sebzelerin kabuklarını kolayca soyabilmeye olanak sağlayan soyacaklara sahip değilseniz bıçağa tel takarak pratik çözüm elde edebilirsiniz.
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İşte, bıçağa tel takarak salatalık ve patates soymanın yöntemi...
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Ceviz cila özelliğine sahip bir yiyecektir. Bu sebeple mobilya çiziği çok derin değilse ceviz sayesinde kapatılabilir.
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Ceviz ile ahşaplarda oluşan çizikler anında kaybolur.
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Çizikleri yok etmek için cevizi kabuğundan ayırın ve sorunlu bölgeyi çizik ve leke gidinceye dek ovalayın.
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Parmağınız kırıldığında doktora yetişene kadar atel yapmak isterseniz bir kürdan ve bir lastik size yeterli olan malzemedir.
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Yumurta içerdiği protein ve kalsiyum sayesinde oldukça faydalı bir besin.
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Özellikle yumurtanın kabuğunda yer alan kalsiyum miktarının da çok fazla olduğu biliniyor. Bu nedenle yumurta kabuğu ve suyu çok çeşitli yerlerde işinize yarayacaktır.
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Örneğin yumurta kabuğunu bahçecilik işlerinde kullanabilirsiniz. Çünkü yumurta kabuğunda yüksek miktarda mineral ve protein bulunur.
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Eğer kabukları çöpe atmak yerine iyice ufalayıp toz haline getirdikten sonra toprağa gömerseniz, bitkileriniz daha gür çıkacaktır.
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Arabanızdaki ufak çiziklerden aynı renkteki oje ile kurtulabilirsiniz. 2-3 kt sürmeniz yeterli. Ön camda çatlak oluştuğunda da şeffaf oje sürün. Oje, minik çatlakların büyümesini engelleyecektir.
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Yuvasına küçük gelen pilleri kullanabilmek için kalan boşluklara alüminyum folyo ekleyebilirsiniz.
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Sahte yiyecek üretimiyle korku salan Çin, plastikten pirinç üretti.
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Neyse ki pirinç aroması eklenerek yapılan plastik pirincin gerçekliğinin test edilmesi için bir yol geliştirildi. Pişmemiş bir yemek kaşığı pirinci, bir bardak soğuk suya koyun.
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Eğer pirincin tamamı suyun dibine gömülürse, bir sorun yok.
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Diğer yandan pirinç taneleri suyun yüzüne çıkarsa organik değil.
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Araç kullanan hemen herkesin başına küçük kazalar gelir. Bunlar sonucu araçlarda oluşan kozmetik hasarlar görüntü açısından kötüdür.
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Birçok kullanıcı bu hasarlar için tamircinin yolunu tutuyor. Ancak özellikle araç tamponlardındaki ezilme ve göçmeleri kolaylıkla düzeltmek mümkün.
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Uzakdoğulu bir sürücü tamponu çöken aracına sıcak su dökerek tamponu eski haline getirdi. Sıcak suyu döktükten sonra kaputu açıp içeriden baskı uyguluyor ve işte sonuç...
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Tamponun son hali.
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Bahçe ile uğraşmanın rahatlatıcı etkisi olsa da, bu huzur veren aktivitenin zorlukları da yok değil. Mesela özenle ektiğiniz bitkiler, ezilebilir ya da bitkilerin dalları kırılabilir.
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Bunun için çözüm ise toprağa çatal batırmak! Çatal, ektiğiniz bitkileri hayvanlardan koruyacak. Siz de gönül rahatlığıyla bahçecilik işlerinizi yapabileceksiniz.
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İçindeki madde bozulduğu için bir gaz açığa çıkar ve bu gaz da yumurtayı su üstüne çıkarır. Yani batmayan yumurta bozuktur.
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Tenceredeki yemeğin taşmamasını istiyorsanız üzerine tahta bir kaşık bırakın. Asla taşmayacaktır.
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Cep telefonu kamerlarınızı silgi ile silerek netleştirebilirsiniz.
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Çin kültüründe çayın çok soğuk ve çok sıcak olması küfürdür. Çünkü soğuk ve sıcak olan çay mide zarını zedeler ve bu karşıdaki insana büyük ölçüde zarar verir. Bir nevi uzun zamanlı zehirleme yöntemidir.
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Bal, bozulmayan tek maddedir. Işık ve ısıya maruz kalmayan bal binlerce yıl sonra bile tüketilebilir. Mısır'da birçok tapınak içinden çıkan balın hala yenilebildiği görülmüştür.
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Avokado çok hızlı bir şekilde kararır ve üzerinde bakteri ürer. Buna izin vermeden tüketmelisiniz. Ayrıca Avokado kuşlar için zehirlidir.
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Biberin çok acı olduğunu rengine bakarak değil boyutuna bakarak anlayabilirsiniz. Küçük biber her zaman daha çok acıdır.
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Soğan doğrarken ağlamak istemiyorsanız, doğramaya başlamadan önce soğanları 15 dakika buzlukta bekletin.
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Dolmalık biber alırken, biberin altına bakın. 3 yumru görürseniz, erkek biber demektir. 4 yumru görürseniz, dişi biber demektir. Dişi biberler daha tatlıdır ve onları taze iken kullanmak daha iyidir. Erkek biberler daha serttir ve daha lezzetlilerdir. Dolayısıyla farklı yemekler için kullanımı daha uygundur.
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Herhangi bir hamur işi yapacağınız zaman, yumurtanızın bittiğini fark ettiğinizde, yumurta yerine muz kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? 1 adet yumurta, yarım muza eşittir.
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Bir tutam tuz ve tarçın ile kahvelerinizi daha lezzetli yapabilirsiniz. Kaynatmadan önce kahveye bir tutam tuz ve tarçın ekleyin. Tuz, kahve çekirdeklerinin acı tadını alırken, tarçın harika bir lezzet katıyor.
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Haşlanmış yumurtaları daha kolay soymak için, tencerenin içine bir parça limon koyabilirsiniz. Bu arada, yarım çay kaşığı kabartma tozu da aynı etkiyi yaratıyor.
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Son günlerde sıkça kullanılan bir yöntem ile kışın ayaklarınızı sıcak tutmanız mümkün.
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Ayakkabı astarını botunuzdan çıkarın.
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Ayakkabı astarını örtünün üzerine koyarak kalemle iki kalıp çıkartın.
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Kalıpları makasla kesin.
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Artık ayağınızı soğuktan koruyacak ve güneşi çekecek bir korumalığınız var.
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Şimdi bunu botunuzun tabanına yerleştirin.
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Üzerine de ayakkabı astarını koyun.
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Evinizin kapalı garajı varsa ve park etmekte zorlanıyorsanız tavandan bir tenis topu sarkıtarak camınızdaki belirli bir işaret noktasına geldiğinde aracınızı durdurmanız gerektiğini anlarsınız.
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Öncelikle 2 adet bulaşık süngeri gerek. Bulaşık süngerinin sünger kısmı ile tel kısmı arasında bir oyun açın
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Kesilen oyuğun içine mıknatıs yerleştiriyoruz.
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İlk süngere yaptığımız işlemi şimdi diğer süngere yapıyoruz ama ilk süngere koyulan mıknatısın zıt kutbunu koymamız gerekiyor bu süngerin içine.
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