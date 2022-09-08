KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Hayat kurtaran yöntem: Buzdolabına bozuk para koyun ve olacakları bekleyin

Hayat kurtaran yöntem: Buzdolabına bozuk para koyun ve olacakları bekleyin

08.09.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün geçmiyor ki evde hayatımızı kolaylaştıran yeni bir yöntem ortaya çıkmasın. Bu seferki yöntem ise bir hayli enteresan! Uzun süre evde olamayacaksanız ve buzluğunuz doluysa, buzdolabına bozuk para koyma yöntemi sayesinde gözünüz arkada kalmayacak. İşte buzdolabına bozuk para koymanın inanması zor faydası...

Hayat kurtaran yöntem: Buzdolabına bozuk para koyun ve olacakları bekleyin

Yaz tam olarak bitti diyemeyiz. Tatil planınız varsa veya uzun süre evde olamayacaksanız ve buzdolabınız yiyecek doluysa bu yöntem sayesinde içiniz rahat bir şekilde evinizi kapatabilirsiniz.

Daha sonra yenilmek üzere hazırlanan yiyecekler buzlukta istiflenerek yapılacağı günü bekler. Buzlukta uzun süre dayanan yiyeceklerin güvenliğini de düşünmek gerekiyor. Buzluğunuz dolu olmasına rağmen uzun süre evde olamayacaksanız, yiyeceklerin bozulmasını istemezseniz. Siz evde yokken yaşanacak elektrik kesintisi yüzünden buzluktaki yiyecekler bozulabilir.

iStock-1322516964

Ancak siz evden uzaktayken buzluktaki yiyeceklerin elektrik kesintisi yüzünden eriyip tekrar buz tuttuğunu anlamanızın çok basit bir yolu var.

BUZDOLABINA NEDEN BOZUK PARA KONMALI?

Küçük bir plastik kap ya da karton bardak alın, kabınızın içini suyla doldurun ve donana kadar dondurucunuza koyun. Ardından, buzun yüzeyine herhangi bir madeni para koyup tekrar dondurucuya koyun.

iStock-483688975

Tatile gittiyseniz veya maalesef bir tür acil durum için evinizden tahliye edildiyseniz ve eve gelip elektriğin kesildiğine dair işaretler gördüyseniz, bu küçük madeni para sizi çok fazla stresten ve aynı zamanda hastalıktan da kurtarabilir. Aynı zamanda size çok fazla huzur sağlayabilir. Elbette, uzun bir süre elektrik kesildiğinde, hepimiz dondurucularımızdaki yiyeceklerin donmuş kalmasından endişe ederiz. Bu, özellikle bizim gibi her zaman iyi stoklanmış bir dondurucu bulundurmayı seviyorsanız geçerlidir.

iStock-483688975

TÜM YİYECEKLERİ MUTLAKA ATIN

Evinizin elektriğinin kesildiğini düşündüğünüzde veya tam olarak emin değilseniz ve sadece bir kez daha kontrol etmek istiyorsanız, mutfağınıza gidin ve dondurucudaki bozuk paraya bakın! Madeni paranın hala buzun üzerinde durduğunu görürseniz, elektriğiniz kısa sürede geri geldi demek.

consejo-congelador-evacuar

Bu durumda tehlike yok demektir. Madeni paranın kabın dibine düştüğünü gördüğünüzde, elektriğinizin bir süreliğine kesildiğini ve muhtemelen yiyeceğinizin çoğunun çözüldüğünü bilirsiniz. Bunu görürseniz, dondurucunuzdaki tüm yiyeceklerden kurtulun. (Karar)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tıkanmış lavaboyu açmanın kesin yöntemiTıkanmış lavaboyu açmanın kesin yöntemi
Gür saçların yolu buradan geçiyormuş! Her evde varGür saçların yolu buradan geçiyormuş! Her evde var
Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
Anahtar Kelimeler:
buzdolabı bozuk para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i kocaman oldu! "Ne ara bu kadar büyüdün?"

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i kocaman oldu! "Ne ara bu kadar büyüdün?"

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

Tıkanmış lavaboyu açmanın kesin yöntemi

Tıkanmış lavaboyu açmanın kesin yöntemi

Çamaşır makinesini temizlemek için tek ihtiyacınız olan...

Çamaşır makinesini temizlemek için tek ihtiyacınız olan...

Cesur olup risk almanın zamanı değil

Cesur olup risk almanın zamanı değil

Terziye gitmeye son! Elbisenizi daraltacak en kolay çözüm

Terziye gitmeye son! Elbisenizi daraltacak en kolay çözüm

İlginizi Çekebilir

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.