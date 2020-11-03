Hayata 14 saat tutunabildi

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Süle Mahallesi’nde ATV’nin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza İnegöl’e bağlı kırsal Süle Mahallesi’nde meydana geldi. İsmet Durgut (75) idaresindeki ATV motor, yolun yokuş ve zeminin ıslak olması nedeniyle devrildi. Devrilen ATV’nin altında kalan sürücü ve eşi Kafiye D. (70) ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan İsmet Durgut tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Eşinin tedavisi ise sürüyor. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

