Hayatı boyunca yalnızca sosis yedi, tedavi altına alındı!

Annesi Wendy Hughes, oğlunu anne sütünden kestikten sonra Ben kısa süre içinde günde yalnızca üç kez kahvaltılık sosis ve su tüketmeye başladı.

55 yaşındaki anne Hughes, SWNS’ye yaptığı açıklamada kognitiv davranışsal hipnoterapist David Killmury tarafından oğluna kaçıngan restriktif yeme bozukluğu adlı klinik teşhisin konduğunu söyledi.

Çocukluğu boyunca yalnızca sosis, kızarmış patates gibi atıştırmalık türde gıdalarla beslenmesinin Ben’in sosyal gelişimi üzerinde de etki sahibi olduğunu söyleyen Hughes “Bir yere gittiğimizde yalnızca oturur, ağlar veya yemek yemeyi reddederdi. Eğer bir arkadaşımızın evine gitmişsek, orada bir şey yemezdi” dedi.

Hipnoterapist Kilmurry’nin tedavisinden önce Ben’in günde yalnızca birkaç sosis yediğini söyleyen Hughes “Ona sosis almaktan bıkmıştım. Bu arada sık sık yorgunluktan şikayet ediyordu ve okuldan geri kalarak sağlığının kötüye gidebileceği ortaya çıkmıştı” dedi.

Bunun üzerine aile dostlarının tavsiyesiyle hipnoterapist olan Kilmurry’e gitmeye karar verdiklerini; ancak aralarındaki mesafe oldukça uzak olduğu için seansları görüntülü konuşma üzerinden gerçekleştirmeye karar verdiklerini söyleyen Hughes tedavinin başta işe yarayacağını düşünmediğini itiraf etse de, ilk iki saatlik seansın sonunda beklentisinin üzerinde bir yol kat ettiklerini gördü.

Ben’in durumuyla ilgili SWNS’e konuşan Kilmurry “Ben’in fobisi sıra dışıydı. Ekranın başında ona ulaşmaya çalışmak çok zordu. Onda kaçıngan restriktif yeme bozukluğu olduğunu hemen anladım” dedi.