Saraya benzetilen odasıyla gündem olan eski başkan, AK Partili esnafın sorusuna ateş püskürdü! Maaşını açıkladı... "Erdoğan hastasıyım"

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen, Manisa'nın Yunusemre Belediyesi'nin eski belediye başkanı Mehmet Çerçi, basın toplantısında kendisine usulsüzlüklerle ilgili sorular yönelten vatandaşa çok sert karşılık verdi.

ODANIN MALİYETİNİ SORDU

Toplantıda söz alan vatandaş, Çerçi'ye o odanın maliyetinin nasıl karşılandığını sordu. Bu soru tansiyonu yükseltti.

ESKİ BAŞKAN MAAŞINI AÇIKLADI

Çerçi, “Aylık gelirim 100 bin TL, eşim de 50 bin alıyor. Etti mi 150, belediyeden de alıyordum. O eşyaları öyle aldık.” açıklamasını yaptı.

"ERDOĞAN HASTASIYIM"

Vatandaş ayrıca belediyenin yan kuruluşlarından usulsüz faturalandırmalar yapıldığını öne sürerken "Belgeler elimde" dedi. Çerçi'nin kim olduğunu sorduğu vatandaş kendini AK Partili bir esnaf olarak tanıttı ve "Recep Tayyip Erdoğan hastasıyım" dedi.

Esnaf, eski başkan Çerçi'ye “Bir saattir vatandaş hayrına tek bir kelimeniz olmadı. 17 bin TL’ye geçinmeye çalışan insanlar var burada, ‘Şu kadar aldım, bu kadar kazanıyorum’ diyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi.

"SORU SORMA HAKKIN YOK, ÇIK DIŞARI!"

Çerçi, vatandaşın gazeteci olmadığını öğrendiğinde "Sen niye soruyorsun?" diye çıkıştı ve "Sen bir sabotörsün. Gazeteci değilsin, soru sorma hakkın yok, çık dışarı" diyerek tepki gösterdi. Vatandaş gerginlik esnasında salondan çıkarıldı.

AK PARTİ'DEKİ 'ŞATAFAT' TARTIŞMALARI SÜRERKEN...

AK Parti içinde tartışma yaratan 'ıstakoz' ve 'Maldivler' paylaşımlarının yanı sıra Yunusemre Belediyesi'nin makam odası da çok konuşulmuştu.

"ÇOK SEVDİM YA, DOLMABAHÇE SARAYI GİBİ"

Rolex saatiyle yine benzer bir tartışmaya konu olan, ardından kendini "Helal paramla aldığım saatimi takmaya devam edeceğim" diyerek savunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun da Mehmet Çerçi'nin odasını gezip hayranlığını "Çok sevdim ya, Dolmabahçe Sarayı gibi" sözleriyle dışa vurduğu görüntüler yeniden gündem oldu.