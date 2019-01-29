Hayatı engelli kızının doğmasıyla değişti

İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANLARINA danışmanlık yapan, BM’de çalışan ve Türkiye’de profesör unvanını en genç yaşta alan kişi Prof. Dr. Mim Kemal Öke, hayatın anlamını down sendromlu kızı Nazlı’da buldu. Nazlı’nın doğumunun hayatında dönüm noktası olduğunu belirten Öke, “Nazlı bana ne yapmam gerektiğini gösterdi, kendimi ve amacımı buldurdu. Ona bir şeyler öğretirken ben doğru insan olmuşum. O güne kadar hayatımı boşuna geçirdiğimi hissettim ve tasavvufa yöneldim” dedi.

Bağcılar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 'Adanmış Ömürler' programının bu ayki konuğu siyaset bilimi profesörü ve yazar Prof. Dr. Mim Kemal Öke oldu. Araştırmacı yazar Demet Tezcan’ın sunduğu programda Öke, başarılarla dolu kariyerini anlattı.

Çocukluğunun kitap okumakla geçtiğini ve dünyayı kurtarmak gibi bir hayali olduğunu belirterek sözlerine başlayan Öke, Robert Kolejini bitirdikten sonra Cambridge Üniversitesi’ni kazandığını söyleyip konuşmasına şöyle devam etti:

“Üniversite eğitimimi tamamlamak için İngiltere’ye gittim. Burada iktisat ve tarih olmak üzere iki fakülte bitirdim. Yüksek lisansı da Cambridge Üniversitesi’nde tamamladım. Teklif üzerine Birleşmiş Milletler genel sekreterliği Filistin dairesinde görev aldım. Ancak orası benim istediğim gibi değildi daha iyi yerlere gelmek istiyordum. Tekrar Cambridge Üniversitesi’ne dönüp doktoramı tamamladım ve vatanıma hizmet etmek için ülkeme döndüm.Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladım” dedi.