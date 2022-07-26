Hayatı kabusa döndü... Evden dışarı çıkamıyor! 'Seni barındırmayacağım'

Kırgızistan'da yaşayan Aıunura Ryskeldiva, 2013 yılında çocuk bakıcılığı için Antalya'ya geldi. Ryskeldiva, bir ailenin yanında çocuklarına baktığı sırada S.Y. ile tanıştı. Bir süre sevgili olan ikiliden Ryskeldiva, babasının vefatı üzerine Kırgızistan'a gitti. Tekrar Antalya'ya dönen Ryskeldiva, S.Y. ile evlenme kararı aldı. Ryskeldiva, S.Y.'nin dini nikah teklifini kabul etti.

ŞİDDET GÖRÜNCE POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Ryskeldiva, bu birliktelikten E.Y. (5), E.Y. (4) ve N.Y. (2,5) adında 3 kız çocuğu dünyaya getirdi. İddiaya göre, en küçük çocukları doğduktan sonra S.Y., Ryskeldiva'yı aldatmaya başladı. S.Y., tepki gösteren Ryskeldiva'ya şiddet uyguladı. Ryskeldiva, oturum izni bulunmadığı için şikayetçi olamazken, S.Y., bir süre önce yine şiddet uygulayıp, kadını evden kovdu. Büyük kızlarını bir tanıdığının yanına bırakan, en küçük çocuğuyla 3 gün sokakta kalan Ryskeldiva, polis merkezine gidip S.Y.'den bu kez şikayetçi oldu. S.Y. hakkında uzaklaştırma kararı verilirken Ryskeldiva da sığınma evine yerleştirildi. Aıunura Ryskeldiva, bir süre sonra çocuklarını da yanına alıp kendisine evini açan arkadaşının yanında kalmaya başladı.

EVDEN ÇIKAMIYOR

Aıunura Ryskeldiva'nın yaşadıklarının DHA tarafından gündeme getirilmesinin ardından harekete geçen Antalya Yardımlaşma Platformu, kadın ve çocuklarının kalması için ev tuttu. Ryskeldiva'nın eşyaları da yine gönüllüler tarafından tamamlandı. Ryskeldiva’nın oturum izni başvurusuna henüz dönüş sağlanmadı. S.Y.'den tehditler almaya devam eden Ryskeldiva, oturum izni olmadığı için polise başvurusundan da sonuç alamadı. Evden çıkmaya korkan Ryskeldiva, çocuklarıyla eve hapsoldu.

'SENİ ANTALYA’DA BARINDIRMAYACAĞIM DİYOR’

5 sene önce dini nikahla evlendiğini söyleyen Aıunura Ryskeldiva, “Geçen sene beni evden kovdu. 3 çocuğumla sokakta kaldım. Hayırseverler yardımcı oldu ve bana bir ev buldular. Oturma iznine başvurdum ama 6 aydır bir cevap gelmedi. Eski eşim beni tehdit etmeye devam ediyor. Başka numaralardan beni arayıp 'Seni bulacağım, çocukları alacağım, seni Antalya'da barındırmayacağım' diyor. Burada kaydım olmadığı için polis bana yardımcı olmuyor" dedi.

'EVDEN ÇIKMAYA KORKUYORUM'

Ryskeldiva, “Eski eşimden tehdit aldığım için evden çıkamıyorum. Ancak markete gidebiliyorum. Bazen çocuklarım parka gitmek istiyor. Onları götürürken bile tedirgin oluyorum. Evden çıkmaya korkuyorum. Ben burada çocuklarımla birlikte yaşamak, onlara bir hayat kurmak istiyorum" diye konuştu.

(DHA)

