HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hayatı kabusa döndü... Evden dışarı çıkamıyor! 'Seni barındırmayacağım'

Hayatı kabusa döndü... Evden dışarı çıkamıyor! 'Seni barındırmayacağım'

26.07.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dini nikahla birlikte yaşadığı S.Y. tarafından 3 çocuğuyla evden kovulan Kırgızistanlı Aıunura Ryskeldiva (29), 5 aydır oturum izni için bekliyor. S.Y.'nin tehditlerinden ve çocuklarından ayrılma korkusundan evinden çıkamadığını söyleyen Ryskeldiva, "Eski eşim beni tehdit etmeye devam ediyor. Başka numaralardan beni arayıp 'Seni bulacağım, çocukları alacağım, seni Antalya'da barındırmayacağım' diyor. Burada kaydım olmadığı için polis bana yardımcı olmuyor" dedi.

Hayatı kabusa döndü... Evden dışarı çıkamıyor! 'Seni barındırmayacağım'

Kırgızistan'da yaşayan Aıunura Ryskeldiva, 2013 yılında çocuk bakıcılığı için Antalya'ya geldi. Ryskeldiva, bir ailenin yanında çocuklarına baktığı sırada S.Y. ile tanıştı. Bir süre sevgili olan ikiliden Ryskeldiva, babasının vefatı üzerine Kırgızistan'a gitti. Tekrar Antalya'ya dönen Ryskeldiva, S.Y. ile evlenme kararı aldı. Ryskeldiva, S.Y.'nin dini nikah teklifini kabul etti.

f9c1e076e6683c85574f1a17a541ac11

ŞİDDET GÖRÜNCE POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Ryskeldiva, bu birliktelikten E.Y. (5), E.Y. (4) ve N.Y. (2,5) adında 3 kız çocuğu dünyaya getirdi. İddiaya göre, en küçük çocukları doğduktan sonra S.Y., Ryskeldiva'yı aldatmaya başladı. S.Y., tepki gösteren Ryskeldiva'ya şiddet uyguladı. Ryskeldiva, oturum izni bulunmadığı için şikayetçi olamazken, S.Y., bir süre önce yine şiddet uygulayıp, kadını evden kovdu. Büyük kızlarını bir tanıdığının yanına bırakan, en küçük çocuğuyla 3 gün sokakta kalan Ryskeldiva, polis merkezine gidip S.Y.'den bu kez şikayetçi oldu. S.Y. hakkında uzaklaştırma kararı verilirken Ryskeldiva da sığınma evine yerleştirildi. Aıunura Ryskeldiva, bir süre sonra çocuklarını da yanına alıp kendisine evini açan arkadaşının yanında kalmaya başladı.

a3788cdb2fcfcd0e03fa6a77dba534d5

EVDEN ÇIKAMIYOR

Aıunura Ryskeldiva'nın yaşadıklarının DHA tarafından gündeme getirilmesinin ardından harekete geçen Antalya Yardımlaşma Platformu, kadın ve çocuklarının kalması için ev tuttu. Ryskeldiva'nın eşyaları da yine gönüllüler tarafından tamamlandı. Ryskeldiva’nın oturum izni başvurusuna henüz dönüş sağlanmadı. S.Y.'den tehditler almaya devam eden Ryskeldiva, oturum izni olmadığı için polise başvurusundan da sonuç alamadı. Evden çıkmaya korkan Ryskeldiva, çocuklarıyla eve hapsoldu.

ce5661f5ef41cc6389e19efef9d05278

'SENİ ANTALYA’DA BARINDIRMAYACAĞIM DİYOR’

5 sene önce dini nikahla evlendiğini söyleyen Aıunura Ryskeldiva, “Geçen sene beni evden kovdu. 3 çocuğumla sokakta kaldım. Hayırseverler yardımcı oldu ve bana bir ev buldular. Oturma iznine başvurdum ama 6 aydır bir cevap gelmedi. Eski eşim beni tehdit etmeye devam ediyor. Başka numaralardan beni arayıp 'Seni bulacağım, çocukları alacağım, seni Antalya'da barındırmayacağım' diyor. Burada kaydım olmadığı için polis bana yardımcı olmuyor" dedi.

7f8dcb1a283c327e0907a2066f8382b3

'EVDEN ÇIKMAYA KORKUYORUM'

Ryskeldiva, “Eski eşimden tehdit aldığım için evden çıkamıyorum. Ancak markete gidebiliyorum. Bazen çocuklarım parka gitmek istiyor. Onları götürürken bile tedirgin oluyorum. Evden çıkmaya korkuyorum. Ben burada çocuklarımla birlikte yaşamak, onlara bir hayat kurmak istiyorum" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metrobüste iğrenç olay! Tuhaf sesler çıkarınca...Metrobüste iğrenç olay! Tuhaf sesler çıkarınca...
Yeğenine işkence yapan kadının öz çocuğu da bulundu!Yeğenine işkence yapan kadının öz çocuğu da bulundu!
Çöp evde bulunan çocuğun annesinden şok açıklamalar!Çöp evde bulunan çocuğun annesinden şok açıklamalar!
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Yakarım ortalığı

Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Yakarım ortalığı

Duvardaki anlaşılamayan yazıların gizemi çözüldü! Teyze tutuklandı

Duvardaki anlaşılamayan yazıların gizemi çözüldü! Teyze tutuklandı

İzmir'de eşini 18 yaşındaki gençle evde yakalayan adam dehşet saçtı: 1 ölü

İzmir'de eşini 18 yaşındaki gençle evde yakalayan adam dehşet saçtı: 1 ölü

İlginizi Çekebilir

Soluğu hastanede aldı! Cinsel organı ters dönünce...

Soluğu hastanede aldı! Cinsel organı ters dönünce...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Karpuz ve domatesin beklenmeyen etkisi: Yüzde 40’a kadar artırabilir

Karpuz ve domatesin beklenmeyen etkisi: Yüzde 40’a kadar artırabilir

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.