Hayatı zorlaştıran kıyafet hataları sağlığımızı bile etkiliyor

Genel kıyafet hatalarını ve nasıl daha iyi giyineceğimizi araştırdık. SÜTYENİ YANLIŞ TAKMAK Yanlış kullanım: Sütyen kayışı omuzlarınıza doğru duruyorsa bu yanlış. Çünkü bu kullanım eksik destekten dolayı omuz ve sırt ağrılarına yol açabilir.

Doğru kullanım: Doğru sütyen ölçümü yapın, sırt bandının yatay olmasına dikkat edin. YANLIŞ TİP SÜTYEN KULLANMAK Yanlış tip sütyen kullanmak göğüslerinize doğru desteği vermeyebilir. Yuvarlak veya daha büyük göğüsleriniz varsa, balenli sütyen kullanabilirsiniz.

Gözyaşı damlası göğüsler, yuvarlak ama biraz daha az doludur. Bu göğüslere sahip olan kadınlar, diğer göğüs tiplerine göre daha kolay sütyen bulurlar. Balconette tarzı sutyen kullabilirsiniz.

Göğsüleriniz arasında geniş bir alan varsa, yan tarafa eğimli göğüsleriniz var demektir. Bu göğüslere sahip olan kişiler, doğu batı kategorisinde bulunanlardan daha dolgun göğüslere sahiptir. Yanları içine alacak ve ortaya itecek sütyenler sizin için ideal.

Narin göğüsler, bu göğüs tipi üstten daha zayıf alttan daha dolgun olurlar. Ve yapıları uzundur. Bu tip bir göğüs için, dolgulu ve dalma sütyen giyilmesini öneriyor.

Asimetrik, çoğu kadının göğüslerinde bir miktar asimetri olmasına rağmen, göğüslerinizden biri diğerinden daha büyükse, asimetrik göğüsleriniz var diyebiliriz. Boyuttaki fark çok aşırı değilse çıkarılabilir dolguya sahip bir sütyenin denenmesi sorunu çözecektir.

Çan şekli göğüsler ince memelere benzer, ancak daha büyük olma eğilimindedirler. Küçük, balkon tipi sütyenlerden kaçınmalısınız. Sütyeniniz göğüslerinizi kaplamalı. Çan şeklinde göğüsleri olan kadınların genellikle göğüs ölçüsü büyük olduğu için göğüslerinizi kaldıracak bir sütyene ihtiyacınız var.

Yuvarlak, göğüslernizin hem altı hem de üstü eşit derecede dolgun görünüyorsa, yuvarlak göğüsleriniz var demektir. Bu tür göğüslere sahip olan kadınlar, yastıklı sütyenlere ihtiyaç duymazlar. Şanslısınız yardıma ihtiyacınız yok.

YANLIŞ TİPTE KÜLOT GİYMEK Yanlış külot seçimi rahatsızlığa veya bir sıkıntıya neden olabilir. Armut şekli, incecik bir bel ve bel kıvrımından sonra dolgun kalçalar armut vücut tipini tanımlar. Örnek vermek gerekirse aldğınız bir kot pantolon kalçalarınıza oturuyor ancak belinize bol geliyorsa armut şekilli bir kalçaya sahipsiniz demektir. Bu size benziyorsa klasik bikini şeklindeki külotları tercih edebilirsiniz. Bu tarz külotlar kalçalarınızı muntazam bir şekilde saracak ve gün boyu kendinizi rahat hissetmenizi sağlayacaktır. Kum saati, vücut şekline sahip olan kadınlar geniş omuzlar, ince bel ve geniş kalçaları tanımlar. Moda uzmanları bunun için yüksek belli iç çamaşırlarını öneriyor. Popoyu kaldıran korseli külotlar kalçalarınızın daha sıkı ve daha dar görünmesini sağlayacaktır. Likralı modeller de kalçalarınızı toplayacaktır. Hipster ve brazilian tipli külotlar geniş kalçalı kadınların vücutlarının çok daha orantılı ve kadınsı görünmesini sağlar. Siyah, lacivert, kahverengi gibi koyu renkler tercih etmeniz kalçalarınızı daha dar gösterecektir.

Atletik vücut şekli, bu vücut şekli normal ya da küçük göğüsler, geniş omuzlar, omuzlara simetrik kalçalar ve oyuntusuz bir bel görünümüne sahip vücudu tanımlar. Atletik vücut tipleri tipik olarak tanımlanmış kaslar ve muhtemelen daha geniş omuzları ifade eder. Bu vücut tipine sahip olanlar bacak kaslarını ortaya çıkaran belde oturan tanga türü iç çamaşırlarını kullanabilirler. Elma tipi, kalça, bel ve omuz ölçüleri birbirine çok yakındır. Elma tipi vücutların en belirgin özellikleri ince bacaklarıdır. Bundan dolayı eğer elma tipi bir vücudunuz varsa, Brazilian tarzı külotları tercih edebilirsiniz. Bu kesim kalçaları rahat bir şekilde sarar ve vücut hatlarını daha feminen gösterir. ÇOK DAR GİYİNMEK GÖMLEKTE BOŞLUĞA NEDEN OLUR Çok sıkı giyinmek düğmeler arasında boşluk oluşturabilir. Bu rahatsızlığa ve zor nefes almaya neden olabilir. Bir gömlek giydiğinizde gömleğin düz ve pürüzsüz olduğundan ve düğmeler arasında boşluk olmadığından emin olun. Bunun yerine daha bol kesim gömlekler tercih edebilirsiniz.